Sergio Uñac lanzó su campaña presidencial con la publicación de un video en redes sociales, en el que expuso los motivos de su intención de llegar a la Casa Rosada en 2027.



Con un mensaje centrado en la situación económica y el desánimo social, el dirigente busca consolidar su espacio dentro del peronismo y ganar protagonismo en la disputa por el liderazgo opositor.

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“Hay mucho desánimo en la sociedad. La gente la está pasando mal”, sostuvo Uñac en la pieza audiovisual, en la que planteó la necesidad de poner su experiencia política al servicio del país para impulsar el trabajo, la producción y generar expectativas de futuro.

Quiero ser presidente para construir una Argentina con oportunidades para todos. 🇦🇷



Con diálogo, experiencia y sentido común, podemos hacerlo. pic.twitter.com/gAZQfn9FEr — Sergio Uñac (@sergiounac) October 13, 2026

El lanzamiento se inscribe en una estrategia que combina recorridas por distintas provincias, reuniones con dirigentes y sectores productivos, y la elaboración de una propuesta económica con perspectiva federal. El objetivo es trasladar su trayectoria política en San Juan al escenario nacional y construir una candidatura competitiva dentro del Partido Justicialista.

Uno de los aspectos centrales del armado de Uñac es su acercamiento a dirigentes vinculados al kirchnerismo. En los últimos meses, el exgobernador compartió actividades con Máximo Kirchner y mantuvo contactos con referentes como Eduardo “Wado” de Pedro, Gerardo Zamora y Juan Manzur. También se reunió con Cristina Kirchner.

Uñac busca instalarse en una interna que tiene al gobernador bonaerense Axel Kicillof como uno de los principales nombres con proyección presidencial. La competencia expone las diferencias entre los distintos sectores del PJ sobre cómo definir el liderazgo y construir una alternativa electoral frente al gobierno de Javier Milei.

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El sanjuanino, sin embargo, busca evitar que su postulación quede planteada exclusivamente como una disputa personal con el mandatario bonaerense. Su apuesta es representar a los sectores del interior del país que reclaman mayor participación en las decisiones partidarias y en la elaboración de un eventual programa de gobierno.

Como parte de su estrategia, Uñac impulsa una agenda territorial que incluye visitas a distintas provincias y encuentros con dirigentes políticos, empresarios, productores y vecinos. La intención es fortalecer su presencia fuera de San Juan y sumar respaldos para una candidatura de alcance nacional.

En materia económica, propone desarrollar un programa que contemple las particularidades productivas de las distintas regiones argentinas. Su planteo apunta a diferenciar las necesidades del NOA, el NEA, Cuyo, el Centro, el Sur y el Área Metropolitana de Buenos Aires, con políticas adaptadas a las características de cada zona.

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La iniciativa busca presentarse como una alternativa al modelo económico del Gobierno nacional y reforzar la idea de un peronismo con mayor protagonismo de los gobernadores y referentes provinciales.

Otro de los ejes de la estrategia de Uñac es su insistencia en que el peronismo defina a su candidato presidencial mediante una competencia interna. Ante la incertidumbre sobre el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el senador propuso avanzar con un mecanismo de internas abiertas que permita ordenar las candidaturas.

Con este lanzamiento, Uñac busca instalarse nacionalmente y convertirse en una alternativa dentro de un peronismo que todavía no definió su estrategia electoral.