Este miércoles 14 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes, una fecha destinada a promover la solidaridad y generar conciencia sobre una práctica médica que permite salvar vidas y mejorar la calidad de vida de miles de personas.

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La donación de órganos representa una oportunidad para quienes padecen enfermedades graves y necesitan un trasplante para continuar viviendo. Un solo donante puede salvar hasta ocho vidas mediante la donación de órganos, además de beneficiar a otras personas a través de la donación de tejidos.

En Argentina, el proceso de donación y trasplante está coordinado por el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), organismo encargado de regular, fiscalizar y coordinar estas prácticas en todo el territorio nacional.

Qué establece la Ley Justina en Argentina

Desde 2018 se encuentra vigente la Ley 27.447, conocida como Ley Justina, que establece que todas las personas mayores de 18 años son consideradas donantes de órganos y tejidos después de su fallecimiento, siempre que no hayan manifestado expresamente su voluntad de no donar.

La normativa lleva el nombre de Justina Lo Cane, una niña de 12 años que falleció mientras esperaba un trasplante de corazón. Su historia impulsó un cambio significativo en la legislación argentina y contribuyó a instalar el debate sobre la importancia de la donación.

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La ley también garantiza que la donación de órganos sea un acto voluntario, altruista y gratuito, y que los procedimientos se realicen bajo estrictos controles médicos y legales.

La importancia de hablar sobre la donación

Aunque existen avances médicos y legislativos, la concientización sigue siendo fundamental para fortalecer la cultura de la donación y derribar mitos relacionados con los trasplantes.

Entre los órganos que pueden trasplantarse se encuentran el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones, el páncreas y el intestino. También es posible donar tejidos, como córneas, piel y huesos, según las condiciones médicas de cada caso.

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En este contexto, los especialistas destacan la importancia de conversar con familiares y seres queridos sobre la voluntad de donar, además de informarse a través de organismos oficiales.

La conmemoración de esta fecha busca recordar que la donación de órganos es una oportunidad de vida para quienes esperan un trasplante y que promover la información y la solidaridad resulta fundamental para que más personas puedan acceder a estos tratamientos.