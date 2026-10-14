Tres hechos del último mes vinculan a Malvinas con países vecinos. Un buque chileno prepara un viaje a las islas. En Uruguay, una versión sobre un cable submarino y un stand británico generaron polémica. Argentina, Chile y Uruguay fijaron posición.

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El canciller Pablo Quirno afirmó que Argentina no puede impedir el paso del buque chileno Danstar hacia Malvinas. Aclaró que ese tránsito dejaría de ser “paso inocente” si apoyara la explotación de recursos naturales en las islas.

Quirno afirmó en una entrevista televisiva que el Gobierno no recibió notificación oficial del viaje. El Danstar tiene previsto unir Punta Arenas con el archipiélago a fines de noviembre o comienzos de diciembre. Llevará alimentos, materiales de construcción y otros productos.

Según Quirno, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) establece el “paso inocente”. Argentina no puede frenarlo una vez que el buque salga del Estrecho de Magallanes, que es territorio chileno. “No tenemos intención de atacar”, sostuvo. Tampoco sería “paso inocente” si hay indicios de contrabando.

El canciller dijo que Argentina y Chile coordinan evitar cualquier colaboración en la explotación de recursos naturales. “Con Chile no se discute soberanía”, afirmó. Describió la relación con el gobierno del presidente Kast como buena.

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Otra postura argentina vino de la Liga Naval. Su presidente, Fernando Morales, amenazó con detener el buque, según BioBioChile. Ese medio también reveló informes de inteligencia chilena sobre una posible intercepción de fuerzas argentinas en el primer viaje.

En Chile, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, defendió el viaje. “Es un negocio entre privados”, dijo. Agregó que el Gobierno debe garantizar la soberanía y el cumplimiento de las leyes.

Dos senadores chilenos discreparon. Alejandro Kusanovic, por Magallanes, sostuvo que el tema excede a los privados, porque participó la Municipalidad de Punta Arenas. Rojo Edwards afirmó que el contrato abastece de pollo, carne y leche a una población. Pidió “racionalidad” al Gobierno argentino.

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Uruguay enfrentó un episodio previo ligado a las islas. El 16 de septiembre, el presidente Yamandú Orsi negó en la Expo Prado que el Reino Unido le propusiera un cable submarino hacia Malvinas. “Jamás”, dijo, y calificó la versión de “noticia falsa”. Afirmó que una empresa estadounidense trabaja en un proyecto similar que no pasa por las islas.

El portal argentino ElDiarioAR había publicado que el Gobierno británico inició los trabajos para un cable de unos 2.000 kilómetros. Citó “distintas fuentes”, sin nombrarlas. Consultado por FM La Patriada, Quirno no refutó la información.

Orsi reiteró el respaldo de Uruguay a la soberanía argentina. El 15 de septiembre, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, había defendido el stand de la embajada británica en la Expo Prado. El material mencionaba las “Falkland Islands”. “No tiene actividad proselitista”, dijo.

Sobre el viaje del Danstar, Quirno pidió cautela. “Primero no hay que anticiparse”, afirmó. Agregó que lo conversado con Chile “no es ningún tipo de impedimento de comercio”.

Fuente: Nodal.am