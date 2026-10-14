Javier Milei llega este miércoles a Washington para desarrollar una agenda de dos días que busca fortalecer su relación con Donald Trump y ratificar su respaldo a la Bolsonaro en la previa del balotaje en Brasil. La visita incluye reuniones con empresarios, la participación en un evento privado con referentes de la derecha internacional y una exposición ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

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El mandatario viajó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. La gira se desarrolla en un contexto de fuerte actividad electoral en la región, con las elecciones legislativas estadounidenses previstas para el 3 de noviembre y la segunda vuelta presidencial brasileña programada para el 25 de octubre.

Más allá de los encuentros vinculados con inversiones y oportunidades de negocios, el viaje vuelve a poner en evidencia la estrategia internacional de Milei, basada en una estrecha relación con el gobierno republicano de Trump y en la construcción de alianzas con dirigentes de derecha de distintos países.

Uno de los principales acontecimientos de la visita tendrá lugar este miércoles por la noche, cuando Milei participe de la Official Hispanic Heritage Gala, en el Auditorio Andrew W. Mellon de Washington. Allí recibirá un reconocimiento al liderazgo y al impacto global en el marco de la Herencia Hispana y compartirá escenario con Eduardo Bolsonaro, exdiputado brasileño e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

El encuentro adquiere relevancia política por la cercanía del balotaje que enfrentará al senador Flávio Bolsonaro con el actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Milei ya manifestó públicamente su respaldo al candidato opositor y espera que un eventual triunfo de Bolsonaro permita profundizar las coincidencias ideológicas y económicas entre ambos países.

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La participación del Presidente argentino en la gala también podría convertirse en una nueva señal de apoyo a la candidatura de Bolsonaro. El evento, organizado por la plataforma Latino Wall Street, reúne a empresarios, dirigentes y figuras vinculadas al Partido Republicano y a sectores conservadores internacionales.

La agenda del mandatario también estará atravesada por las elecciones legislativas estadounidenses del próximo 3 de noviembre. El Gobierno argentino ya confirmó su respaldo político a Trump y al Partido Republicano, en una muestra de alineamiento que excede la relación institucional entre ambos países.

En su primera jornada, Milei mantendrá encuentros con Andy Kleinman, empresario argentino vinculado al desarrollo de videojuegos, y Harold Hamm, fundador de Continental Resources y referente de la industria petrolera estadounidense.

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La actividad oficial continuará el jueves con una exposición ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos. La presentación llevará como título “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”. Durante el encuentro, Milei recibirá el reconocimiento Global Champion of Free Enterprise, una distinción vinculada con su defensa de la libertad económica y la iniciativa privada.

Antes de finalizar su visita, Milei participará de una actividad organizada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), en la Embajada argentina en Washington.

El encuentro, titulado “Expandir las fronteras de la memoria: diálogo hemisférico sobre el Holocausto y la lucha contra el antisemitismo”, estará centrado en las políticas de memoria y en la lucha contra la discriminación antisemita.

El regreso del Presidente a Buenos Aires está previsto para el viernes por la mañana.