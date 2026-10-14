El diputado nacional del bloque Provincias Unidas, Esteban Paulón, presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía , Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, por las operaciones realizadas con las reservas de oro.

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El legislador pidió que la Justicia determine si existió malversación de caudales públicos y solicitó documentación para reconstruir las decisiones adoptadas sobre esos activos.

Tras el sorteo en el juzgado federal a cargo del juez Sebastián Ramos, se le pidió como medida de prueba que “se intime al presidente del Banco Central a remitir los informes que indican lugar y modalidad de utilización del oro de las Reservas sólidas y/o cualquier dictamen interno que respalde cualquier operación financiera sobre esos bienes públicos”.

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En su denuncia Paulón detalló que el 11 de octubre se conoció a través de los medios de comunicación y por la Auditoría General de la Nación “el faltante de 1.023 millones de dólares en oro, en parte depositados en el Bank of England (Banco de Inglaterra) sito en la ciudad de Londres, Reino Unido”.

En el escrito presentado, sostuvo que la perdida de reservas del país en oro, un equivalente a 8950 millones de dólares “se ha manifestado oculta por parte del gobierno nacional hasta el día de la fecha, reteniendo información a la propia AGN”.

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"Obstaculizando el trabajo de auditoría en cuanto al control externo del sector público nacional, tanto en sus aspectos patrimoniales como así también económicos, financieros y operativos, ello como atribución propia del Poder Legislativo de acuerdo a la manda constitucional”, agrega en la denuncia.

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A su vez, en el documento, cita los estados contables del Banco Central correspondientes al 2025. Y de acuerdo a este, las operaciones con derivados financieros cuyo activo subyacente fue el oro registraron un resultado negativo de $ 1.469.155 millones, equivalentes a 1.023 millones de dólares, con egresos de divisas.

Es de mencionar que la denuncia con respecto a la perdida no es la única. Ya que días atrás el abogado Gregorio Dalbón presentó otra denuncia contra Caputo, Bausili y el director del Banco Central Juan Ernesto Curutchet. Aunque además se solicitar contratos y actas entre otras medidas, el abogado solicitó la detención de los funcionarios.

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