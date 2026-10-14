El juez federal Martín Cormick le cobrará una multa de $100.000 diarios al Gobierno por no cumplir con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU). Previo al inicio de la marcha en defensa de la educación pública, el magistrado resolvió aplicarle astreintes (multas) al jefe de Gabinete, Diego Santilli.

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Una semana atrás, Cormick declaró inconstitucional el decreto que Javier Milei firmó para no cumplir con la LFEU, que había sido aprobada por el Congreso y cuya vigencia había sido ratificada por ambas cámaras del congreso.

El juez concedió la apelación que presentó la Casa Rosada contra su fallo, pero advirtió que continuaría con la ejecución de la medida cautelar que ordena cumplir con los pagos de salarios docentes y no docentes.

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Cormick había dictado la medida cautelar en diciembre del año pasado. Su decisión fue convalidada por la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo y, en junio, quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara los planteos del Poder Ejecutivo.

Ayer, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se presentó ante Cormick para pedirle que aplicara astreintes frente al incumplimiento.

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En esa línea, Cormick entendió que correspondía disponer astreintes diarias al “funcionario titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación”, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 100, inciso 1, de la Constitución Nacional y el artículo 5º de la Ley 27.798, sostiene en el fallo.

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