El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sumó una de las jornadas más contundentes con el cierre de los alegatos de la parte demandante.

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El abogado Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna Maradona, reclamó 15 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque y 10 años para la psiquiatra Agustina Cosachov, a quienes acusó de homicidio simple con dolo eventual.

Durante la exposición que se extendió por cinco horas ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, el letrado sostuvo que el ídolo argentino fue asesinado y responsabilizó a los profesionales que debían velar por su salud durante sus últimos días. “Mataron a un héroe mitológico, a un guerrero capaz de ir y volver del olvido y de la muerte cuando lo deseaba”, afirmó Burlando al describir la atención que recibió el exfutbolista durante su internación domiciliaria.

El abogado también cuestionó la actuación del equipo médico y aseguró que Maradona fue dejado a su suerte en un momento de extrema vulnerabilidad física.

Además de los 15 años de prisión solicitados para Luque, Burlando reclamó 12 años de cárcel para Nancy Forlini, coordinadora de la prepaga, y 10 años para Cosachov. Para los tres imputados pidió también la inhabilitación profesional.

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En el caso del psicólogo Carlos Díaz, el representante de las hijas del Diez solicitó 5 años de prisión por homicidio culposo. La misma calificación penal fue planteada para el enfermero Ricardo Almirón y su jefe, Mariano Perroni, para quienes reclamó 4 años y 6 meses de cárcel para cada uno.

Por otro lado, Burlando pidió la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna por considerar que no existen pruebas suficientes para sostener una acusación en su contra. Como ninguna de las partes acusadoras solicitó una condena, el profesional se convirtió en el único imputado que quedó al margen de las acusaciones y no deberá participar de las audiencias restantes.

Durante su alegato, Burlando cuestionó las condiciones en las que Maradona atravesó la internación domiciliaria en la casa del barrio privado San Andrés, en Tigre, donde murió el 25 de noviembre de 2020.

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Según la postura de la querella, los profesionales a cargo de su atención no habrían respondido adecuadamente a las señales de alarma que presentaba el exfutbolista. El abogado sostuvo que las omisiones del equipo médico agravaron su estado de salud y que el desenlace podría haberse evitado.

La acusación apunta a determinar si los integrantes del equipo de salud actuaron con conocimiento del riesgo que corría el paciente y si sus conductas tuvieron responsabilidad penal en su muerte. Estas afirmaciones forman parte de los argumentos de la querella y deberán ser evaluadas por el tribunal.

Los pedidos de las distintas querellas reflejaron diferencias sobre el grado de responsabilidad de cada uno de los profesionales investigados, aunque coincidieron en señalar presuntas fallas durante la atención domiciliaria del exjugador.

Con el cierre de los alegatos de la Fiscalía y las querellas, el proceso judicial entra en la etapa de exposición de las defensas. Las audiencias están previstas para la próxima semana, con jornadas el martes 20, miércoles 21 y jueves 22 de octubre.

Tras finalizar las exposiciones, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro deberán retirarse a deliberar antes de emitir su decisión.

La causa busca establecer las responsabilidades penales por la muerte de Maradona, ocurrida mientras permanecía bajo un esquema de internación domiciliaria luego de una intervención quirúrgica por un hematoma subdural. La sentencia determinará si las conductas atribuidas a los acusados constituyeron delitos y qué responsabilidad le corresponde a cada uno.