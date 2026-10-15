La oposición en la Cámara de Diputados de la Nación no logró reunir el quórum necesario para abrir la sesión especial convocada con el objetivo de rechazar el DNU 70/23 del Poder Ejecutivo. Tras cumplirse el tiempo de tolerancia reglamentario, se contabilizaron 121 legisladores presentes, ocho menos que los 129 requeridos para iniciar el debate en el Congreso, en Buenos Aires.

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La falta de quórum impidió tratar el decreto de desregulación económica impulsado por el Gobierno nacional, que continúa vigente. El resultado se produjo en medio de las ausencias de integrantes de los bloques Provincias Unidas, Independencia y Argentina Federal, según el detalle de la convocatoria.

Además del rechazo al DNU 70/23, la sesión especial contemplaba iniciativas vinculadas con la emergencia en discapacidad y la regularización de deudas familiares. La caída de la convocatoria impidió que esos asuntos fueran tratados en el recinto.

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Con el debate frustrado, el decreto mantiene su vigencia y continúa siendo el marco normativo para las medidas de desregulación económica que incluye, entre otros puntos, disposiciones vinculadas con la política de cielos abiertos, los alquileres y la medicina prepaga.

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