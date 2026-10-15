El ministro de Economía, Luis Caputo, participó este jueves de una charla en el “Debate sobre la economía mundial: Forjar economías resilientes y dinámicas para el futuro”, que tuvo lugar en las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en Tailandia, el funcionario se mostró optimista con el futuro próximo de Argentina.

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Durante el panel internacional, Caputo destacó el rumbo fiscal argentino y sostuvo que "en el primer mes de mandato logramos eliminar el déficit fiscal heredado, que era de cinco puntos del PBI”.

En esta charla, el ministro compartió lugar en el debate con la titular del FMI, Kristalina Georgieva. El presidente del Eurogrupo y ministro de Economía de Grecia, Kyriakos Pierrakakis y referentes económicos de Tailandia y Nigeria, y estuvieron bajo la moderación de la periodista Lisa Abramowicz.

En el mismo sentido, con lo antes declarado, el ministro agregó: "No eliminamos el déficit fiscal subiendo impuestos, sino reduciendo el gasto público en un 30%. En cierto modo, desmentimos el mito de que la consolidación fiscal era políticamente impopular”.

“Nuestro Presidente mantiene un nivel de popularidad significativamente mayor que cualquiera de sus antecesores presidenciales que gestionaban déficit fiscales significativos”, sostuvo.

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En su exposición el ministro destacó que Argentina “crecerá por tercer año consecutivo”, además resaltó algunos de los logros de la administración de Milei al decir: "Fuimos capaces de reducir la inflación desde el 211% en 2023 al 30% actual, una cifra aún alta, pero en un proceso de desinflación muy bueno, y fuimos capaces de generar más de 500.000 empleos”.

También hizo foco en la materia social, y se refirió al descenso de la pobreza, donde afirmo que el indicador cayó del 57% al 32%, y este derrumbe de 25 puntos significó “sacar de la pobreza a casi una cuarta parte de la población”.

En su charla además habló respecto a los desafíos que tuvo el gobierno de Javier Milei al asumir en 2023, y también destacó la importancia que tiene Latinoamérica en un contexto de inestabilidad de la economía global. Señaló que la región, aunque en especial Argentina, pueden “capitalizar todos estos problemas porque produce prácticamente lo que el mundo necesita, como alimentos, energía y minerales críticos, de manera sumamente eficiente”.

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Por último, al cierre de su participación, Caputo afirmó: “Cuando me preguntan cuál es el mayor riesgo a la hora de invertir en nuestro país, me gusta decir que el mayor riesgo es no invertir en la Argentina, porque definitivamente no tengo ninguna duda de que vamos a seguir este camino y de que la Argentina será una de las economías con mejor desempeño en los próximos años”.

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