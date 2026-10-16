Javier Milei ratificó el compromiso de la Argentina en la lucha contra el antisemitismo durante un acto realizado en la embajada argentina en Washington, en el cierre de su gira por Estados Unidos. Allí, el mandatario advirtió que, mientras permanezca en el cargo, el país mantendrá una política de “tolerancia cero” frente al antisemitismo.

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El discurso se desarrolló en el marco del encuentro “Ampliando las fronteras de la memoria: diálogo hemisférico sobre el Holocausto y la lucha contra el antisemitismo”, organizado durante la presidencia argentina de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA).

Durante su exposición, Milei condenó el ataque perpetrado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 y cuestionó las reacciones de distintos sectores de la comunidad internacional frente al conflicto en Medio Oriente.

“Vivimos una ola renovada de antisemitismo, un antisemitismo que no fue orgánico ni espontáneo, sino que fue azuzado como parte de la propia estrategia de los enemigos de Israel”, sostuvo el jefe de Estado.

En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias del crecimiento del odio antijudío y afirmó que constituye una señal de deterioro de los valores fundamentales de las sociedades.

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Al recordar el ataque de Hamás, el Presidente señaló que más de 1.200 personas fueron asesinadas y otras 251 fueron tomadas como rehenes. Entre las víctimas y los secuestrados había ciudadanos argentinos.

Milei cuestionó las respuestas internacionales posteriores al ataque y criticó los llamados al diálogo que, según su interpretación, no estuvieron acompañados por una condena contundente de los hechos.

“No vamos a hacer oídos sordos ante quienes nos amenacen, nos odien por ser quienes somos o quieran imponernos acciones de terror”, afirmó.

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Luego, remarcó: “Mientras sea Presidente de la Nación, en la Argentina habrá tolerancia cero con el antisemitismo”.

El mandatario también sostuvo que el antisemitismo no debe ser considerado un fenómeno aislado y llamó a fortalecer los mecanismos de cooperación internacional para combatirlo.

Durante su discurso, Milei volvió a expresar su respaldo a Israel y destacó la relación estratégica de la Argentina con Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump.

“Gracias al liderazgo del presidente Donald Trump, los Estados Unidos han vuelto a pararse con firmeza del lado de Israel y del pueblo judío”, manifestó.

En esa línea, aseguró que la Argentina busca impulsar la lucha contra el antisemitismo en todo el continente americano y destacó la presidencia del país en la IHRA como una oportunidad para ampliar la cooperación internacional.

El encuentro contó con la participación del canciller Pablo Quirno, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford. También estuvieron presentes el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright; el rabino Yehuda Kaploun, enviado especial de ese país para el monitoreo y combate al antisemitismo; y Marcelo Mindlin, presidente de la IHRA.

Además, asistieron representantes diplomáticos de distintos países, entre ellos los cancilleres de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, y de República Dominicana, Víctor Bisonó.

La actividad en la embajada argentina marcó el tramo final de la visita de Milei a Estados Unidos, donde el Gobierno busca profundizar los vínculos políticos y estratégicos con la administración republicana.