La crecida de los ríos Paraná y Uruguay mantiene en alerta a distintas localidades del Litoral argentino. Las lluvias registradas en la cuenca alta, principalmente en Brasil, elevaron los caudales y provocaron el desplazamiento de una importante cantidad de agua hacia el sur, con consecuencias para las poblaciones ribereñas, las zonas productivas y la infraestructura.

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La evolución del Paraná requiere un seguimiento permanente. Aunque algunos sectores del norte comenzaron a mostrar señales de descenso, el agua continúa avanzando hacia otras localidades y podría generar nuevos incrementos en los próximos días.

El escenario también está condicionado por el fenómeno climático de El Niño, que aumenta la probabilidad de precipitaciones superiores a los valores habituales durante la primavera y el verano. La combinación de lluvias, suelos saturados y elevados caudales configura un panorama de preocupación para las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe.

Uno de los principales factores de atención es el desplazamiento de la onda de crecida desde las cuencas superiores hacia el tramo medio del Paraná. La evolución del río depende de las precipitaciones, los aportes de sus afluentes y las descargas de las represas hidroeléctricas ubicadas aguas arriba.

El dato mantiene alerta a las autoridades, aunque no implica que el nivel necesariamente vaya a superarse. La evolución de las mediciones será determinante para establecer el alcance de la crecida en el tramo santafesino.

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Mientras Santa Fe sigue de cerca las proyecciones, Corrientes y Entre Ríos enfrentan una situación más delicada en distintos puntos de sus territorios. Los registros relevados por el informe muestran que varias localidades superaron los niveles de alerta y evacuación, especialmente sobre el río Uruguay.

Las inundaciones amenazan terrenos productivos, instalaciones rurales y establecimientos ganaderos ubicados en áreas bajas e islas. Por eso, los organismos técnicos recomiendan anticipar el traslado de animales y proteger maquinaria e insumos antes de que los niveles de agua dificulten las tareas.

El seguimiento de los informes del Instituto Nacional del Agua y de los organismos de Defensa Civil será clave para actualizar las previsiones y organizar eventuales medidas preventivas.

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El panorama dependerá de cómo evolucionen los caudales durante los próximos días y de las lluvias que se registren en la cuenca. Mientras tanto, el Litoral permanece bajo vigilancia frente a una crecida que avanza hacia el sur y a un fenómeno climático que podría prolongar la incertidumbre durante los próximos meses.