Bienes que pertenecieron a Austral Construcciones S.A., la antigua firma del empresario condenado Lázaro Báez, comenzaron a ser rematados a través de la página de subastas judiciales online de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación.

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La media forma parte de un incidente del proceso de quiebra de la constructora, que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial 28 y derivó en el envío de una serie de bienes al área de subastas judiciales online dependiente del máximo tribunal.

Dentro de los bienes que se ofrecen, figuran seis camionetas Chevrolet S10, con precios que parten desde los $2.200.000. A su vez aparece una Mercedes Benz Sprinter con un precio inicial de $5.100.000 y una Renault Máster, por $7.200.000.

A su vez se rematan 11 módulos Tecnimet, que funcionaban como obradores al costado de la ruta. Estos están divididos en dos subastas distintas, una por cuatro unidades y otra por las siete restantes.

Los bienes están actualmente en poder de la Fuerza Aérea y cada lote incluye el lugar en el que se encuentra y un detalle sobre su estado.

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La Corte Suprema creó en 2025 la plataforma de remates online, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La misma tiene como objetivo de transparentar el sistema de subastas, ampliar el acceso, garantizar el anonimato de los postores y facilitar la participación en todo el país sin intermediarios.

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