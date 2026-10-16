La Policía Federal Argentina desarticuló hoy una organización dedicada al narcotráfico tras realizar 25 allanamientos simultáneos en Rosario y Roldán, Santa Fe. Los procedimientos terminaron con seis hombres mayores de edad detenidos y el secuestro de drogas, armas, municiones, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

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Los operativos estuvieron a cargo de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario, dependiente del Departamento Federal de Investigaciones, y se desarrollaron en el marco del Plan Bandera. Las intervenciones se concentraron especialmente en el sector de Villa Banana, donde el 11 de junio fue asesinado el agente de policía Rodolfo Manfredi.

La pesquisa judicial se originó a partir del homicidio de Manfredi y avanzó bajo la instrucción del fiscal César Cabrera Molino y de la jueza María de los Ángeles Granato. Durante los allanamientos, los efectivos incautaron dosis de cocaína y marihuana, dos revólveres, municiones, 29 teléfonos celulares y más de 1,6 millones de pesos en efectivo.

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De acuerdo con la investigación, la organización respondía al yerno de Dalmacio “Sapo” Saravia, quien habría asumido la conducción de la estructura tras la caída del denominado “Clan Muñoz”.

Los procedimientos realizados en Rosario y Roldán formaron parte de las medidas destinadas a desarticular la red investigada y avanzar sobre su presunta actividad vinculada al narcomenudeo.

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