El Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó su confianza en una recuperación de la actividad económica argentina durante 2027, aunque reconoció que el desempeño de este año fue inferior al esperado. En ese contexto, el organismo destacó que uno de los principales desafíos del país será transformar el crecimiento en nuevos puestos de trabajo.

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Durante la presentación de sus perspectivas regionales, el director del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Chalk, explicó que la reducción de las estimaciones para 2026, de aproximadamente dos puntos porcentuales, respondió a una demanda interna más débil y condiciones financieras más restrictivas. Sin embargo, sostuvo que la economía podría recuperar dinamismo durante los próximos meses.

Por su parte, el director adjunto Luis Cubeddu remarcó la importancia de impulsar inversiones y generar empleo. En ese sentido, señaló que existen más de 50.000 millones de dólares en proyectos aprobados y destacó las reformas laborales, el desarrollo del crédito y las obras de infraestructura como herramientas para estimular la actividad.

Finalmente, el FMI confirmó que continúan las negociaciones técnicas por la tercera revisión del acuerdo con Argentina y expresó confianza en la capacidad del país para afrontar sus compromisos financieros de 2027, aunque todavía quedan puntos pendientes de resolución.