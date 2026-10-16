Un productor agropecuario de 70 años murió en la zona rural de Villa Ocampo, al norte de Santa Fe, mientras intentaba poner a salvo su ganado ante el avance del agua por la crecida del río Paraná. La víctima fue identificada como Jorge Eliezer Hardy y su fallecimiento se produjo por asfixia por inmersión.

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El hecho ocurrió en la zona de El Víbora, un área de bañados ubicada a unos 15 kilómetros al este del casco urbano de Villa Ocampo. Hardy participaba junto a otro productor en las tareas para trasladar los animales hacia sectores más seguros, debido a las inundaciones que afectan a los campos de la región.

Según las primeras informaciones, durante el operativo uno de los animales se desvió hacia una laguna y Hardy ingresó al agua para intentar orientarlo, en ese momento, desapareció de la superficie. Sus compañeros dieron aviso a las autoridades y lograron sacarlo del agua, pero el hombre falleció pese a las tareas de asistencia.

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Tras el episodio, intervino el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe y se solicitó la presencia del médico policial, personal de Criminalística y Bomberos Voluntarios de Villa Ocampo. El examen médico determinó que la causa de muerte fue asfixia por inmersión, sin signos de violencia. Por ese motivo, se resolvió no realizar una autopsia y el cuerpo fue entregado a sus familiares.

La muerte de Hardy se produjo en medio de las inundaciones que afectan al norte santafesino por la crecida del Paraná y las lluvias en la región. El avance del agua complica las tareas rurales y obliga a los productores a trasladar la hacienda para evitar pérdidas.

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El caso se convirtió en la primera víctima fatal vinculada con este episodio de inundaciones en Santa Fe, en un contexto de preocupación por el impacto de la crecida en las zonas rurales y las dificultades para movilizar animales y trabajar de manera segura en los campos anegados.

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