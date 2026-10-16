El juez federal Ariel Lijo dispuso hoy ampliar el procesamiento con prisión preventiva de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el marco de una investigación por presuntas maniobras de corrupción y desvío de fondos públicos que se tramita en los tribunales de Buenos Aires.

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La medida también alcanza al ex director del organismo Daniel María Garbellini y al intermediario Miguel Angel Calvete. Además, el magistrado ordenó procesar a otras 19 personas, entre directivos de droguerías y ortopedias, y dispuso embargos de hasta $47.000 millones.

La causa, impulsada por el fiscal federal Franco Picardi y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, avanzó sobre presuntas irregularidades en las contrataciones del Programa Federal Incluir Salud.

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Según la investigación, la organización habría direccionado compras de insumos médicos con sobreprecios por más de $82.000 millones. Las adquisiciones incluían materiales traumatológicos, dispositivos auditivos y cardiológicos, además de prótesis.

La pesquisa también determinó un perjuicio económico estimado en más de $7800 millones vinculado con las maniobras investigadas.

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La ampliación de los procesamientos incorpora a otras 19 personas presuntamente vinculadas con el esquema, entre ellas responsables de empresas proveedoras de insumos médicos.

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Los embargos, que pueden alcanzar los $47.000 millones, forman parte de las medidas judiciales dispuestas en el expediente. La investigación busca establecer las responsabilidades de los funcionarios, intermediarios y empresarios involucrados en las contrataciones bajo sospecha.

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