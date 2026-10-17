La causa judicial contra Facundo Moyano sumó un nuevo capítulo luego de que Candela Arizaga confirmara que no se presentará a declarar el próximo lunes 19 de octubre. La decisión fue comunicada por su abogado, Roberto Herrera, quien solicitó que se deje sin efecto la convocatoria.

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La joven se encuentra actualmente en Madrid junto al exdiputado, quien está imputado por presuntas lesiones leves agravadas en un contexto de violencia de género, privación ilegítima de la libertad y desobediencia.

La Justicia había citado a Arizaga para realizarle una nueva entrevista con el objetivo de determinar si había sufrido presiones y conocer las circunstancias de su acercamiento con Moyano, pese a la restricción judicial que continúa vigente.

Sin embargo, su representante legal presentó un escrito en el que manifestó la decisión de la influencer de no asistir y acompañó un informe elaborado por su psicólogo tratante. Además, argumentó que una nueva declaración podría representar una situación de revictimización.

En la presentación, Herrera recordó que Arizaga ya había sido entrevistada anteriormente y que su testimonio forma parte del expediente. Por ese motivo, solicitó que se evalúe si realmente existen cuestiones nuevas que justifiquen otra convocatoria.

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Otro de los puntos destacados es que la joven expresó su intención de continuar la relación sentimental con Moyano y pidió que se revise la medida que le impide al dirigente acercarse a ella.

La situación tomó mayor repercusión después de que ambos compartieran fotografías y videos juntos durante su estadía en España, donde hicieron pública su reconciliación mientras continúa la investigación judicial.

Ante la posibilidad de que regresen juntos a la Argentina, el abogado de Arizaga fue contundente y aseguró: "Juntos no vuelven", en referencia a la restricción de acercamiento que pesa sobre el exdiputado.

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La investigación se inició tras un episodio ocurrido el 4 de agosto en el barrio porteño de Belgrano, cuando Arizaga fue vista corriendo por la avenida Del Libertador mientras Moyano iba detrás de ella. A partir de ese hecho, la Justicia comenzó a investigar posibles delitos en un contexto de violencia de género.

Posteriormente, también se abrió una investigación por un presunto incumplimiento de la prohibición de acercamiento, a raíz de un posible encuentro entre ambos en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires.

Por el momento, la defensa solicitó cancelar la nueva entrevista, pero no se informó una resolución judicial definitiva sobre ese pedido. Mientras tanto, la causa contra Moyano continúa abierta.