El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió los valores de la canasta de crianza correspondientes a septiembre de 2026, que alcanzaron hasta los $728.850 mensuales para niños de entre 6 y 12 años en la región de Buenos Aires. El indicador estima el costo de los bienes y servicios necesarios para la crianza, además del valor económico del tiempo dedicado a las tareas de cuidado.

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La medición contempla gastos vinculados con la alimentación, la vestimenta, la salud, el transporte y la educación. También incorpora una estimación del costo del cuidado infantil, calculada a partir de las remuneraciones de referencia del personal de casas particulares.

De acuerdo con los valores informados en el despacho, la canasta de crianza presentó los siguientes montos mensuales en septiembre: menores de 1 año $570.832, niños de 1 a 3 años $679.816, niños de 4 a 5 años $579.752, y niños de 6 a 12 años hasta $728.850.

La franja de 6 a 12 años registró el monto más elevado de los cuatro grupos. Sin embargo, el costo estimado no depende únicamente de los bienes y servicios consumidos: también incluye la valoración del tiempo que demandan las tareas de cuidado en cada etapa de la infancia.

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El indicador del Indec busca estimar el costo mensual de criar a niños a partir de dos componentes. El primero reúne los bienes y servicios necesarios para su manutención, como alimentos, ropa, atención sanitaria, transporte y educación.

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El segundo calcula el valor económico del tiempo destinado al cuidado, tomando como referencia las escalas salariales vigentes para el personal de casas particulares.

De esta manera, la canasta ofrece una referencia estadística para dimensionar los gastos asociados a la crianza según la edad. Los importes corresponden a septiembre de 2026 y deben distinguirse de los costos particulares que puede afrontar cada hogar.

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