En medio de las tensiones que atraviesan al Partido Justicialista (PJ), Máximo Kirchner encabezó este sábado un acto por el Día de la Lealtad Peronista en Resistencia, Chaco, donde lanzó fuertes críticas hacia dirigentes de su propio espacio y cuestionó las políticas económicas del presidente Javier Milei.

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El diputado nacional y referente de La Cámpora participó de la actividad en el Club Juventud, acompañado por el senador y exgobernador chaqueño Jorge Capitanich. Su discurso se produjo en una jornada marcada por distintas convocatorias del peronismo, que volvieron a dejar en evidencia las diferencias internas.

Uno de los momentos más destacados de su intervención llegó cuando cuestionó a los dirigentes que sostienen discursos de confrontación, pero luego no mantienen sus posiciones.

“Hay muchos que les gusta agarrar el micrófono y subirse a las tarimas a decir discursos lindos y a prometer batalla, que después al primer chasquibún salen corriendo”, expresó.

Aunque evitó mencionar nombres, sus declaraciones se produjeron en un contexto de disputas dentro del justicialismo, especialmente por la definición de liderazgos y estrategias electorales de cara a las presidenciales de 2027.

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En ese sentido, Kirchner también puso en duda que la unidad partidaria sea suficiente para superar las diferencias. “Ojalá, compañeros, alcanzara con la unidad”, manifestó, al reclamar un mayor compromiso político de los dirigentes.

Durante su exposición, el legislador defendió a su madre, Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en su departamento de la calle San José, en la Ciudad de Buenos Aires, tras su condena en la causa Vialidad.

El referente kirchnerista sostuvo que la expresidenta se encuentra “secuestrada” por sectores del poder económico y vinculó su situación judicial con las decisiones adoptadas durante sus gobiernos.

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Además, recordó programas como la Asignación Universal por Hijo, Procrear y Conectar Igualdad, al considerar que representaron políticas destinadas a mejorar las condiciones de vida de la población.

Las críticas también alcanzaron al Gobierno nacional. Kirchner aseguró que, a casi tres años de la llegada de Milei a la Presidencia, las promesas de campaña no se reflejaron en mejoras para las familias argentinas.

En particular, advirtió sobre la pérdida del poder adquisitivo, las dificultades para acceder a medicamentos y el endeudamiento de los hogares. También cuestionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al considerar que favorece a grandes empresas mientras comerciantes y pequeñas industrias enfrentan dificultades económicas.

El acto en Chaco se desarrolló en paralelo a otras actividades organizadas por distintos sectores del peronismo. Mientras Axel Kicillof encabezó una convocatoria en La Matanza, militantes de La Cámpora se movilizaron frente al domicilio de Cristina Kirchner.

La decisión de Máximo Kirchner de participar de una celebración propia, lejos de los encuentros bonaerenses, volvió a reflejar las diferencias dentro del espacio político, en medio de las discusiones sobre el rumbo que deberá tomar el justicialismo.

En el cierre de su discurso, el diputado llamó a la militancia a organizarse y trabajar en la construcción de una propuesta que permita recuperar el Gobierno nacional.

De esta manera, el Día de la Lealtad dejó al descubierto un peronismo que busca reorganizarse de cara a 2027, pero que todavía enfrenta importantes diferencias entre sus principales referentes.