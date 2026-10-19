El presidente Javier Milei viajará este lunes por la noche a España para desarrollar una agenda que combinará actividades económicas, académicas y políticas, donde además reforzará su respaldo a la derecha que buscará desplazar al oficialismo español en las próximas elecciones.

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Según trascendió, el mandatario partirá a las 23:00 rumbo a Madrid, acompañado por el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial, Adrián Ravier. Su agenda se concentrará principalmente el miércoles, con exposiciones ante empresarios y economistas, actividades universitarias y reuniones con referentes políticos españoles.

Uno de los encuentros centrales será con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y una de las principales figuras del Partido Popular (PP), espacio opositor al gobierno encabezado por Pedro Sánchez.

La visita se produce en un escenario político marcado por la convocatoria a elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre.

Durante su estadía en Madrid, el Presidente participará del Nueva Economía Fórum, un espacio que reúne a empresarios, economistas y referentes políticos. Allí expondrá sobre su visión económica y las ideas que impulsa su administración.

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Posteriormente, asistirá a la apertura de la décima Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca, que se realizará en la Universidad Rey Juan Carlos.

La agenda también contempla un encuentro con la Fundación Disenso, vinculada al partido Vox, y una entrevista periodística antes de emprender el regreso a la Argentina.

Milei regresará a la Argentina el jueves por la mañana, luego de una gira que buscará promover su modelo económico, estrechar vínculos con referentes europeos y reafirmar su posicionamiento frente a los gobiernos que considera alejados de sus ideas.

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