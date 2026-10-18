Una intensa búsqueda se desarrolla para localizar a Camila Ayelén Rodríguez Caraballo, una adolescente de 15 años que permanece desaparecida desde el viernes 16 de octubre. Ante la preocupación por su paradero, el Ministerio de Seguridad de la Nación activó este domingo la Alerta Sofía, un mecanismo de emergencia destinado a encontrar a menores de edad en situaciones de alto riesgo.

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La joven, de nacionalidad uruguaya, fue vista por última vez en la zona del puente internacional General Artigas, que conecta la ciudad de Colón, en Entre Ríos, con Paysandú, Uruguay. Desde entonces, no se conoce su ubicación y las autoridades de ambos países trabajan para obtener información que permita localizarla.

De acuerdo con los datos difundidos oficialmente, Camila mide aproximadamente 1,65 metros, tiene contextura delgada, tez trigueña, cabello castaño oscuro y ojos marrones. Su fotografía comenzó a circular a través de los canales oficiales y las redes sociales para ampliar el alcance de la búsqueda.

En Uruguay también se activó una Alerta Amber, mientras que en Argentina interviene el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU).

La familia de la adolescente manifestó su preocupación por las circunstancias de la desaparición. Su padre, Hernando Rodríguez, relató a medios uruguayos que la joven se encontraba en su habitación y que, durante la mañana del viernes, advirtieron que ya no estaba.

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Por su parte, la madre señaló que Camila no acostumbraba a salir sola y que no tenía una vida social activa, una situación que incrementó la inquietud familiar ante la falta de noticias sobre su paradero.

La activación de la Alerta Sofía implica que las autoridades consideran que existen condiciones de riesgo que justifican una intervención urgente. El sistema permite difundir masivamente los datos de la persona desaparecida y coordinar acciones entre organismos de seguridad, medios de comunicación y la ciudadanía.

El programa lleva ese nombre en homenaje a Sofía Herrera, la niña que desapareció en septiembre de 2008 en Tierra del Fuego, cuando tenía apenas tres años, y cuyo caso continúa sin resolverse.

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Mientras avanzan las tareas para determinar qué ocurrió con Camila, las autoridades insistieron en la importancia de que cualquier persona que tenga información se comunique de inmediato con los canales oficiales.

Quienes puedan aportar datos sobre su paradero deben llamar a la línea gratuita 134, disponible las 24 horas, o comunicarse con el 911.

La búsqueda continúa activa y la difusión de su imagen resulta fundamental para intentar encontrarla.