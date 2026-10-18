En la Argentina, los nacimientos pasaron de 777.012 en 2014 a 413.135 en 2024, mientras que la tasa de fecundidad descendió a 1,3 hijos por mujer, según datos citados en un informe de la consultora Trendsity.

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La caída también refleja un cambio cultural: el 78% de las personas en edad de procrear considera que no todos tienen intención de ser padres, mientras que el 67% sostiene que tener hijos dejó de ser un mandato. La decisión aparece cada vez más ligada al deseo personal y a las condiciones laborales, económicas y habitacionales.

“La familia no se ‘tiene’ sino que se planifica cuando hay varias cosas resueltas idealmente, o al menos algunas de ellas: trabajo, vivienda, estabilidad económica, deseo real versus mandato”, explicó Mariela Mociulsky, CEO de Trendsity.

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Mientras crecen las decisiones de postergar la maternidad o no tener hijos, también ganan visibilidad en las redes sociales las llamadas tradwives, mujeres que promueven modelos familiares tradicionales. Para Mociulsky, ambas tendencias pueden expresar una misma búsqueda de seguridad y contención.

“No es contradicción, es la misma búsqueda: que maternar no sea una renuncia a la autonomía, y que la autonomía no sea sinónimo de soledad”, sostuvo. En ese escenario, las llamadas “tribus de crianza” —redes de personas que comparten experiencias, consejos y tareas de cuidado— adquieren un papel cada vez más relevante.

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Nuevas formas de cuidar

Los cambios también alcanzan los vínculos familiares. En la Ciudad de Buenos Aires hay casi el doble de mascotas que niños menores de 14 años, un dato que refleja nuevas formas de convivencia y organización afectiva, aunque no implica que los animales estén reemplazando a los hijos.

El cuidado puede construirse hoy a través de hijos, sobrinos, familias ensambladas, mascotas o redes de acompañamiento. En ese contexto, la celebración también cambia de significado.

“El Día de la Madre ya no celebra solo a la que parió, celebra a la que cuida”, resumió Mociulsky. La fecha encuentra así a una sociedad en la que conviven distintas maneras de formar una familia y ejercer la maternidad.

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Fuente: NA