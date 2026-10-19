La adolescente uruguaya de 15 años que era buscada desde el viernes 16 de octubre fue encontrada con vida este domingo en territorio argentino, luego de que su desaparición motivara la activación de la Alerta Amber en Uruguay y la Alerta Sofía en Argentina.

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El Ministerio del Interior de Uruguay confirmó que la menor se encontraba en buen estado de salud y destacó el trabajo coordinado entre las fuerzas policiales de ambos países.

La joven había sido vista por última vez durante la mañana del viernes en la ciudad de Paysandú, ubicada frente a Colón, en la provincia de Entre Ríos. Según relató su padre, la adolescente se encontraba en su habitación durante las primeras horas del día, pero su ausencia fue advertida entre las 6.30 y las 7.30.

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Ante la desaparición, las autoridades uruguayas activaron el sábado una Alerta Amber para solicitar la colaboración de la población. Posteriormente, frente a la posibilidad de que la menor hubiera cruzado la frontera, se pidió la intervención de Argentina, donde se puso en marcha la Alerta Sofía.

El operativo contó con la participación de fuerzas federales argentinas, Interpol Buenos Aires y la Policía de Entre Ríos, que trabajaron junto con las autoridades uruguayas para localizar a la adolescente.

Desde el Gobierno uruguayo señalaron que el hallazgo fue posible gracias al intercambio permanente de información entre ambos países. Sin embargo, hasta el momento no se difundieron detalles sobre las circunstancias en las que fue encontrada ni sobre la localidad argentina donde se produjo el operativo.

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Qué es la Alerta Sofía

La Alerta Sofía es un sistema de emergencia que se activa ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes cuando existe un riesgo inminente para su integridad física o bienestar.

Su objetivo es difundir rápidamente información sobre menores desaparecidos y facilitar la colaboración de la ciudadanía, los medios de comunicación y las fuerzas de seguridad.

El programa lleva el nombre de Sofía Herrera, la niña desaparecida en Tierra del Fuego en 2008, y funciona de manera similar al sistema internacional Alerta Amber.

En Argentina, la coordinación está a cargo del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), con la participación de distintos organismos judiciales y de seguridad.