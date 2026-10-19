Luego de realizar una primera denuncia días atrás, el abogado Gregorio Dalbón amplió su denuncia contra el ministro de economía, Luis Caputo y contra el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausilli, tras las operaciones con las reservas de oro que dejaron una perdida de varios millones de dólares. En su nueva presentación pidió allanar la entidad bancaria.

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Su ampliación en la denuncia ante la Justicia, tiene lugar luego de que se reveló que Deutsche Bank, entidad en la que ambos funcionarios trabajaron, habría tenido participación como contraparte en las operaciones, que según la Auditoría General de la Nación (AGN), habrían dejaron pérdidas de US$ 1.023 millones al Banco Central.

En su presentación, el abogado, pidió que se tomen nuevas medidas para “establecer cómo se seleccionó a la contraparte, qué costo total tuvieron las operaciones y si alguien percibió una ventaja indebida”.

En este sentido, le solicitó a la justica que se realice un allanamiento en el Banco Central, y que se secuestren los servidores y casillas de correo del BCRA para determinar las comunicaciones con Deutsche Bank. A su vez, el letrado solicitó las casillas de la presidencia, el directorio, y los registros de acceso y modificación vinculados con esa documentación.

“La prueba esencial de esta causa es documental y electrónica, y está en poder de un organismo cuyas máximas autoridades son los denunciados, los contratos y confirmaciones, las actas, los informes de riesgo y las comunicaciones con las contrapartes”, expresó en el escrito.

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Es de mencionar, que esta nueva ampliación en la denuncia alcanza a Nicolás Ferro, quien se desempeña como subsuperintendente de Entidades Financieras y Cambiarias y miembro del Directorio del BCRA.

Además, pidió que el Banco Central informe el procedimiento y los motivos de selección de cada contraparte, con las invitaciones, cotizaciones y ofertas recibidas. A su vez, la metodología de estructuración y valuación de las operaciones, el costo total de las operaciones, incluyendo comisiones, honorarios, márgenes, diferenciales y primas, y a quién se abonó cada concepto.

En su solicitud a la entidad, pidió que conocer también las garantías y márgenes constituidos, y si intervino otra entidad, asesor o intermediario, y en qué carácter.

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Por último, el letrado Dalbón, hizo un petición similar al Deutsche Bank, ya que le pidieron que informe si celebraron operaciones con el BCRA durante 2024 y 2025. Además solicitó que el banco remita los contratos y confirmaciones, el detalle de comisiones, honorarios o márgenes percibidos y las garantías constituidas.

Además deberá informar si abonó comisiones, retrocesiones o cualquier pago a terceros por esas operaciones, individualizando a los beneficiarios.

Es de mencionar, que en su anterior presentación, Dalbón había solicitado la detención de Caputo y Bausili, como también del director del Banco Central Juan Curutchet, por los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

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