El Gobierno de Javier Milei sufrió un nuevo traspié legislativo luego de que el oficialismo no lograra reunir los acuerdos necesarios para avanzar con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que incluye medidas vinculadas con las Islas Malvinas y modificaciones en materia de seguridad y defensa.

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La falta de consenso con sectores aliados y bloques dialoguistas obligó a suspender el tratamiento previsto para este martes en las comisiones de la Cámara de Diputados. Como consecuencia, el proyecto quedó excluido de la sesión convocada para el miércoles 21 de octubre, en la que el Ejecutivo esperaba conseguir un avance parlamentario.

La propuesta había sido presentada por el presidente Milei con el objetivo de reforzar las herramientas legales para proteger los intereses argentinos en el Atlántico Sur. Entre sus principales disposiciones figura un régimen de sanciones contra empresas y personas que participen en actividades de explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización del Estado argentino.

Sin embargo, el alcance del texto generó fuertes cuestionamientos dentro del Congreso. Las principales diferencias no se concentran en el reclamo de soberanía sobre el archipiélago, sino en otros artículos que introducen cambios significativos en las facultades del Poder Ejecutivo.

Uno de los puntos más controvertidos es el artículo 111, que contempla sanciones por determinadas acciones vinculadas con campañas de desinformación, manipulación de la opinión pública y alteración de procesos electorales. Distintos sectores legislativos expresaron preocupación por la amplitud de las conductas contempladas y sus posibles consecuencias sobre las libertades individuales.

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También despertó resistencias la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, al que se le otorgarían atribuciones de coordinación en asuntos estratégicos. Los legisladores críticos consideran que algunas disposiciones podrían concentrar demasiado poder en el Ejecutivo y desdibujar los límites entre la defensa nacional y la seguridad interior.

A estos cuestionamientos se suman las objeciones a los protocolos previstos para el derribo de aeronaves y el hundimiento de embarcaciones, así como la falta de definiciones precisas sobre qué situaciones podrían ser consideradas amenazas externas o actividades terroristas.

En medio de estas diferencias, los bloques opositores plantearon la posibilidad de separar las disposiciones relacionadas específicamente con Malvinas de aquellas que modifican el esquema de seguridad nacional. No obstante, el oficialismo defendió el tratamiento integral de la propuesta.

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La imposibilidad de alcanzar un entendimiento llevó a reprogramar el plenario conjunto de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto para la próxima semana.

De esta manera, el Gobierno deberá continuar negociando modificaciones con sus aliados si pretende conseguir las firmas necesarias para emitir dictamen y habilitar posteriormente la discusión en el recinto.

El nuevo aplazamiento representa una dificultad para la estrategia parlamentaria de La Libertad Avanza, que buscaba acelerar la aprobación de una ley presentada como una herramienta central para reafirmar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

Por ahora, el proyecto continuará en discusión y su futuro dependerá de la capacidad del oficialismo para resolver las diferencias sobre los artículos más cuestionados, en un Congreso donde los acuerdos con otros bloques resultan determinantes para avanzar con las iniciativas del Ejecutivo.

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