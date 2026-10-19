El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este martes, cuando presente sus alegatos las defensas del psicólogo Carlos Díaz y la psiquiatra Agustina Cosachov, dos de los acusados por el supuesto homicidio simple con dolo eventual del astro argentino.

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De acuerdo a fuentes vinculadas a la investigación, el abogado Diego Olmedo, representante del especialista en adicciones, será quien de primero sus conclusiones ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.° 7 de San Isidro.

Con respecto a los acusados, el abogado de Jana Maradona, Félix Linfante y Pablo Jurado, asesor jurídico de las hermanas del célebre futbolista, solicitaron la absolución de Díaz por el beneficio de la duda, una situación que generó malestar en Dalma y Gianinna Maradona. Mientras que los fiscales del caso, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari solicitaron una pena de 5 años de prisión al considerarlo culpable por homicidio culposo.

Por su parte, Fernando Burlando, pidió una pena similar, al mismo tiempo, Mario Baudry, letrado de Dieguito Fernando Maradona, requirió 12 años de cárcel por el delito de homicidio simple con dolo eventual contra el psicólogo Díaz.

Por otro lado, el otro abogado defensor, Vadim Mischanchuk quien representa a Agustina Cosachov, expondrá sus conclusiones luego de Olmedo. En el caso de la mèdica, los representantes Ministerio Público Fiscal (MPF) pidieron 8 años de prisión. Mientras que los abogados de las familias solicitaron penas que van desde los 8 a los 14 años de prisión.

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En las exposiciones, se espera que Olmedo reitere que el rol de Díaz no tuvo incidencia en el deceso de Maradona, debido a que los peritos no detectaron drogas de abuso ni alcohol durante la autopsia, mientras que Mischanchuk, defenderá el plan farmacológico que Cosachov brindó al paciente.

El proceso seguirá el miércoles cuando exponga Francisco Oneto, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, y Nicolás D'Albora, por la jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini. Mientras que el jueves cerrarán los abogados del enfermero Ricardo Omar Almirón y el coordinador de Enfermería, Mariano Perroni.

Es de mencionar que el único absuelto hasta el momento, es el clínico Pedro Di Spagna, pero los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón deben dictar su inocencia al momento de la resolución.

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