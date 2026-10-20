Matías Morla, abogado y exrepresentante de Diego Maradona, su cuñado Maximiliano Pomargo y dos hermanas del exfutbolista deberán afrontar un juicio por la presunta administración fraudulenta de las marcas comerciales vinculadas al ídolo argentino.

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La causa apunta a esclarecer cómo se administraron y explotaron comercialmente los registros asociados a la imagen y al nombre de Maradona, y si existieron maniobras irregulares que perjudicaron los intereses económicos del exjugador o de sus herederos.

La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 1, que rechazó el pedido de suspensión del juicio a prueba (probation) presentado por la defensa. Morla había ofrecido pagar US$100.000, equivalentes a unos $150 millones, para intentar cerrar el conflicto sin llegar al debate oral. ￼



La disputa por las marcas de Maradona

La investigación se originó a partir de las denuncias de Dalma y Gianinna Maradona, quienes cuestionaron el manejo de los derechos comerciales de su padre. El expediente analiza la administración de las marcas registradas a nombre del exfutbolista y su explotación a través de la sociedad Sattvica S.A.



Según la acusación, los activos comerciales no habrían sido restituidos a la sucesión tras la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020. La investigación busca determinar si esas maniobras perjudicaron económicamente a sus herederos. ￼

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Con el rechazo de la probation, la Justicia resolvió que los imputados deberán afrontar el proceso oral. La responsabilidad penal de cada uno deberá determinarse en el marco del juicio.



La causa vuelve a poner bajo la lupa el manejo del patrimonio comercial de uno de los máximos ídolos del deporte argentino y profundiza el conflicto entre sus hijas y parte del entorno que administró sus negocios durante sus últimos años de vida.

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