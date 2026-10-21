La Cámara Federal de Casación Penal resolvió unificar los juicios por las causas Hotesur y Los Sauces y dispuso que el debate oral comience este viernes 23 de octubre. De esta manera, el tribunal revocó la decisión del Tribunal Oral Federal N.º 5 (TOF 5), que había establecido que ambos expedientes se tramitaran en procesos separados.

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La decisión fue adoptada por mayoría por la Sala I de Casación, con los votos de los jueces Daniel Antonio Petrone y Diego G. Barroetaveña. El magistrado Alejandro W. Slokar votó en disidencia.

El tribunal hizo lugar a los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Información Financiera (UIF), que habían cuestionado el desdoblamiento de los debates y reclamado que las dos investigaciones se analizaran de manera conjunta.

Los jueces habían argumentado que se trataba de investigaciones con objetos procesales propios y que la separación permitiría organizar mejor las audiencias, ordenar la presentación de los testigos y evitar demoras. Además, señalaron que el expediente Hotesur todavía tenía pendiente la incorporación de un informe pericial contable.

Sin embargo, la fiscalía y la UIF sostuvieron que ambos casos presentan conexiones relevantes entre los acusados, las sociedades involucradas, las operaciones comerciales y los movimientos de dinero investigados.

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Según los acusadores, realizar dos juicios por separado podía fragmentar el análisis de las presuntas maniobras y generar dificultades para valorar la prueba en su conjunto.

La Cámara de Casación consideró que los argumentos organizativos no justificaban modificar el esquema de juzgamiento conjunto que había sido establecido en 2019. Por eso, resolvió revocar el desdoblamiento y mantener la fecha del 23 de octubre para el inicio del debate unificado.

Entre los principales imputados en ambos expedientes se encuentran la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo Kirchner y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa.

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Las investigaciones buscan determinar si, mediante operaciones hoteleras e inmobiliarias, se canalizaron fondos presuntamente provenientes de delitos contra la administración pública hacia sociedades vinculadas con la familia Kirchner.

Con la nueva resolución de Casación, ambos casos volverán a ser tratados en un único proceso, cuyo inicio está previsto para el viernes 23 de octubre de 2026.