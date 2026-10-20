El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se respondió a unos comentarios que lanzó el Presidente de República Argentina, Javier Milei, quien durante su discurso en Argentina Oil & Gas Expo 2026 en Neuquén, fue critico a la idea de que las personas no llegan a fin de mes.

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El Presidente, en un acalorado discurso donde defendió el modelo económico de su gestión y entre otras cuestiones, afirmó que “la idea de que la gente no llega a fin de mes es una pelotudez que impulsó el kirchnerismo”.

"La frase suena linda y es una tontería del tamaño de una casa. Si se quedan sin plata verdaderamente el 20, ¿cómo viven 10 días sin comer ni beber?”, agregó.

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En este contexto, el gobernador se refirió a los dichos de Milei, luego de diversas inauguraciones en el Partido de Ezeiza. Ante la prensa el mandatario provincial aseguró que el Presidente, "desconoce e ignora" la situación del país y que sus comentarios no son "ni graciosos ni inteligentes".

"Es muy triste y yo le quiero contestar seriamente. Es cierto que hay millones de argentinos que no llegan a fin de mes. Está en la calle y se puede constatar preguntándole a cualquier trabajador, docente, empresario pyme, estudiante o jubilado. Esta es la realidad que se está viviendo", aseguró.

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En el mismo sentido, remarcó que se está viviendo “mucho peor”, y que la mayoría de los argentinos que llegan a fin de mes, lo hacen con diferentes estrategias, "ya sea alargando un sueldo que ya no alcanza o postergando y limitando consumos”.

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"La gente sale menos y aquel que tenía una compra especial no la puede hacer", comentó.

Por último, Kicillof señaló el endeudamiento de las familias, valuado en millones de pesos, tanto con el sistema financiero, como con la tarjeta de crédito, las billeteras virtuales, las financieras, o bien con familiares y amigos.

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"Se está generando una pelota de deuda que es responsabilidad de esta política económica. Es verdad que la gente no llega a fin de mes y el Presidente o decide ignorarlo o, aún peor (…) no conoce la situación en la que está la Argentina en este momento", concluyó.