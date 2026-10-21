La Cámara de Diputados de la Nación tendrá este miércoles 21 de octubre una jornada de debate marcada por las negociaciones políticas y las diferencias entre el oficialismo y la oposición. La sesión, convocada para las 12:00, tendrá como uno de sus principales puntos el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que contempla la restitución de las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

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La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, ya cuenta con media sanción del Senado, pero fue modificada durante su tratamiento en comisiones de Diputados. El cambio más relevante fue la reincorporación de la Ley de Tierras Rurales, cuya derogación había sido dispuesta mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.

El oficialismo consiguió dictamen de mayoría con 34 firmas, acompañado por legisladores aliados del PRO, la Unión Cívica Radical y otros sectores. Sin embargo, todavía deberá garantizar los votos necesarios para avanzar en el recinto.

Uno de los puntos centrales de la discusión es el régimen que regula la propiedad extranjera de tierras rurales en la Argentina. La Ley 26.737, sancionada en 2011, establece un límite del 15% para la titularidad de tierras rurales por parte de personas y entidades extranjeras, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. También fija restricciones por nacionalidad y condiciones específicas para determinadas operaciones.

El artículo 154 del DNU 70/2023 había dispuesto la derogación de esa normativa. Ahora, el texto que se debatirá en Diputados propone dejar sin efecto ese artículo y restablecer la vigencia de la ley.

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La sesión incluirá además otros asuntos de relevancia social y económica. Entre ellos figura la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, una iniciativa que forma parte de las discusiones sobre el financiamiento y la continuidad de las políticas destinadas al sector. También se debatirá una propuesta sobre endeudamiento familiar, con diferencias entre el dictamen oficialista y las alternativas impulsadas por bloques opositores. El temario contempla, además, la creación de un sistema de trazabilidad para medicamentos de alto riesgo, modificaciones al Código Penal vinculadas con el vandalismo rural y la transferencia de un inmueble nacional a la provincia del Chaco.

El resultado de la sesión será clave para determinar el futuro legislativo del proyecto y abrirá una nueva etapa de negociaciones si el texto debe regresar al Senado.

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