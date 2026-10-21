El Ministerio de Asuntos Exteriores de España expresó en un comunicado su rechazo a los dichos del presidente argentino, Javier Milei, contra su homónimo español, Pedro Sánchez. En el texto calificaron de “indignos” los insultos y calumnias del mandatario argentino.

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En medio de su viaje a España y en un acto que realizó en Madrid, Milei llamó “impresentable dictador” y “delincuente” a Sánchez, y pidió “sacar a los socialistas del Ejecutivo a patadas”. Tras lo expresado, el gobierno español no tardó en repudiar: “Es indigno que una persona que ostenta la más alta representación de su país visite España con el único objetivo de intentar fomentar un clima de polarización y violencia entre españoles y entre naciones hermanas como son la española y la argentina”, señaló el comunicado.

A su vez, el texto el ejecutivo español remarcó que es una nación soberana “que no acepta injerencias externas, ni ataques e injurias” a su jefe de Gobierno ni a sus instituciones, “elegidas, libre, democrática y soberanamente”. Además advirtieron que no tolerarán que “nadie enturbie” la conveniencia pacifica y democrática del país.

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Las declaraciones de Milei sumaron un nuevo capitulo en una novela que mantienen los gobiernos de Argentina y España desde que el libertario asumió en la presidencia. Es de mencionar además que el mandatario argentino ha realizado diversos viajes a España, aunque ninguno bajo un carácter oficial y mucho menos con encuentros con Sánchez.

Se recuerda que el momento más tenso entre ambos gobiernos se dio en mayo de 2024. En esa ocasión, durante un acto del partido Vox, Milei calificó de “calaña” al presidente español y de “corrupta” a su esposa, Begoña Gómez

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Aquellas declaraciones derivaron en un incidente diplomático que incluyó la llamada a consultas de la embajadora española en Buenos Aires y el posterior nombramiento de un nuevo embajador cinco meses después.

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