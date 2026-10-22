Javier Milei volvió a colocar la cuestión Malvinas en el centro de su discurso político y diplomático. “Los vamos a seguir incomodando hasta que nos devuelvan las islas”, afirmó en declaraciones al medio español El Observador, en las que sostuvo que el Reino Unido se encuentra bajo presión por los reclamos de soberanía argentinos.

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El mandatario ratificó que la recuperación de las islas constituye un objetivo de su Gobierno y aseguró que la estrategia continuará por vías diplomáticas, descartando expresamente una intervención militar. “No creemos en las soluciones violentas”, sostuvo, al insistir en que la Argentina cuenta con argumentos históricos, geográficos y jurídicos para respaldar su reclamo.

Milei afirmó que su administración está profundizando las gestiones internacionales para llevar al Reino Unido a una instancia de negociación. Según el Presidente, la cuestión Malvinas volvió a tener visibilidad en el ámbito de las Naciones Unidas, un punto que presentó como parte de los avances de la estrategia oficial.

“Estamos llevándolos a negociar a los ingleses”, señaló el mandatario, quien también aseguró que el reclamo argentino continuará independientemente de los organismos internacionales involucrados.

La posición argentina se inscribe en una disputa histórica por la soberanía de las islas. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó reiteradamente a ambos países a retomar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la controversia.

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Sin embargo, el desafío para el Gobierno consiste en traducir las declaraciones y las gestiones diplomáticas en avances concretos. La visibilidad internacional del reclamo constituye un objetivo político, pero no implica por sí misma que el Reino Unido haya aceptado negociar la soberanía.

Otro de los ejes del planteo presidencial es la utilización de herramientas económicas para desalentar las actividades hidrocarburíferas que la Argentina considera ilegales en los espacios marítimos vinculados con Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

Milei defendió la aplicación de sanciones contra personas y empresas que participen de esas operaciones sin autorización argentina. Para justificar esa postura, destacó el potencial energético de Vaca Muerta y planteó que las compañías deberán evaluar los riesgos de operar en las islas frente a las oportunidades de inversión disponibles en el territorio continental. “Si te metés en Malvinas no vas a poder estar en Vaca Muerta”, advirtió el Presidente, al explicar la lógica de su estrategia.

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La iniciativa busca trasladar la disputa por la soberanía al terreno de las decisiones empresariales. El Gobierno apuesta a que las posibles consecuencias regulatorias y comerciales desalienten la participación de proveedores, inversores y desarrolladores en proyectos hidrocarburíferos vinculados con las islas.