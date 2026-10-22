La investigación por la desaparición de Nancy Estela Godoy, una docente rural de 52 años de Corrientes, dio un nuevo giro con la detención de Ireneo Zarza, capataz de la estancia El Curupí, donde funciona la escuela en la que trabajaba la mujer.

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La medida fue ordenada por los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, luego de reunir testimonios y otros elementos que ubicaron al sospechoso en las inmediaciones del establecimiento durante las horas previas a la desaparición. Según trascendio, los investigadores lo consideran el principal sospechoso de un posible femicidio.

Sin embargo, el cuerpo de Godoy aún no fue hallado y la investigación continúa para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

Uno de los elementos que analiza la Fiscalía es la presencia de Zarza en un puesto rural conocido como “puesto tapera”, ubicado a unos 150 metros de la escuela donde daba clases Godoy. De acuerdo con los testimonios incorporados a la causa, el capataz solía permanecer en ese lugar. Los investigadores también buscan verificar la coartada que habría presentado para explicar dónde estuvo durante los días en que se perdió el rastro de la docente.

Los investigadores trabajan sobre distintas líneas de investigación y buscan corroborar los testimonios mediante peritajes y nuevas entrevistas. Hasta el momento, las sospechas contra Zarza forman parte de una causa en trámite y no constituyen una condena judicial.

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La investigación también apunta a Rosa Leguizamón, una mujer que conocía a Godoy y que solía facilitarle un caballo para llegar a la escuela rural, ubicada en una zona de difícil acceso. Leguizamón y su pareja, Nahuel Rojas, fueron detenidos bajo sospecha de encubrimiento agravado, luego de que los fiscales detectaran presuntas contradicciones y ocultamiento de información en sus declaraciones.

Un allanamiento realizado en la vivienda de la mujer, en la localidad correntina de Sauce, permitió secuestrar una campera negra y un par de alpargatas que podrían pertenecer a la docente. Los familiares de Godoy debían reconocer las prendas para confirmar su procedencia.

La Fiscalía intenta determinar si esos elementos tienen relación con la desaparición y qué participación pudo haber tenido cada uno de los involucrados. Por ahora, las imputaciones y sospechas deberán ser evaluadas a partir de las pruebas reunidas en el expediente.

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Con las últimas detenciones, el número de personas arrestadas en el marco de la investigación llegó a cinco. Además de Zarza, Leguizamón y Rojas, permanecen detenidos Ernesto Ezequiel Bordón y un hombre de apellido Sandoval.

Bordón fue arrestado por presunto falso testimonio. Durante un allanamiento en su vivienda se secuestraron cuchillos y prendas de vestir con manchas rojizas, que fueron enviadas a peritajes para determinar si corresponden a sangre humana.

A más de dos semanas de la desaparición, la causa se concentra en esclarecer qué ocurrió durante las últimas horas en las que se tuvo información sobre la docente.

Mientras continúan los rastrillajes y los análisis periciales, la Justicia mantiene abierta la hipótesis de un femicidio. El esclarecimiento del caso dependerá de los resultados de las nuevas medidas y de la evidencia que pueda reunirse para reconstruir lo sucedido.