La Cámara de Diputados de la Nación protagonizó una madrugada de fuertes cruces políticos luego de aprobar la vuelta a comisión de los proyectos vinculados al endeudamiento familiar. La decisión se tomó este jueves, cerca de las 3:30, después de una sesión que se extendió durante más de 15 horas y en medio de cuestionamientos de la oposición al oficialismo.

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La moción fue presentada por Silvana Giudici, secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza (LLA), y se impuso por 121 votos afirmativos, 117 negativos y cinco abstenciones. De esta manera, las iniciativas regresaron a las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, sin un plazo establecido para volver a ser tratadas.

El desenlace llegó luego de que el oficialismo no consiguiera los apoyos necesarios para avanzar con su propia propuesta, centrada en la educación financiera y la transparencia en los créditos al consumo.

La discusión se centró en el papel que debe asumir el Estado frente al sobreendeudamiento. Por un lado, el oficialismo prioriza la transparencia y la prevención, mientras que la oposición busca mecanismos de intervención para quienes ya no pueden afrontar sus obligaciones.

Con la vuelta a comisión, el Congreso dejó pendiente una definición sobre las herramientas que podrían implementarse para atender las dificultades de quienes acumulan deudas y tienen problemas para cumplir con sus pagos.

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Por ahora, la discusión vuelve a las comisiones y las familias endeudadas deberán esperar para conocer si el Congreso logra avanzar en una respuesta legislativa.

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