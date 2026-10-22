Los primeros cortes de tránsito por los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina comenzarán este sábado 24 de octubre en el barrio porteño de Palermo. Las restricciones afectarán principalmente a la avenida del Libertador y se aplicarán de manera progresiva durante las próximas semanas.

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De acuerdo con el cronograma difundido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el primer cierre será total desde la madrugada del sábado hasta la mañana, sobre la avenida del Libertador, entre las avenidas Colombia y Sarmiento. La medida permitirá instalar las estructuras necesarias para las actividades previstas en la zona del Monumento a los Españoles.

Una vez finalizada esa primera etapa, el tránsito volverá a circular de manera parcial por el mismo tramo. Desde la mañana del sábado y hasta el martes 3 de noviembre, quedarán habilitados dos carriles por cada sentido de circulación. Posteriormente, desde la madrugada del miércoles 4 de noviembre y hasta el sábado 14, se implementarán cortes totales progresivos sobre la avenida del Libertador, entre las calles Olleros y Ugarteche.

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El operativo también contempla un perímetro con circulación restringida durante los días centrales de la visita. La zona delimitada se extenderá desde la avenida Scalabrini Ortiz hasta Mariscal Sucre, y desde el corredor de las avenidas Santa Fe y Luis María Campos hasta la avenida Presidente Figueroa Alcorta.

Las autoridades porteñas informaron que los cortes y desvíos podrán actualizarse a medida que avancen los trabajos. Por ese motivo, recomendaron consultar las comunicaciones oficiales antes de circular por los sectores afectados. Las restricciones comenzarán más de dos semanas antes de la llegada prevista del pontífice y continuarán algunos días después de su partida, debido al montaje y posterior desmontaje de las estructuras.

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La visita del papa León XIV a la Argentina está programada entre el 8 y el 11 de noviembre, aunque su realización definitiva depende de las condiciones de salud del pontífice y de las confirmaciones correspondientes.

Uno de los principales acontecimientos tendrá lugar el lunes 9 de noviembre, cuando está prevista una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, en Palermo. Para esa celebración, las autoridades preparan un importante operativo de seguridad y organización del público.

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El cronograma también contempla una vigilia con jóvenes para el martes 10 de noviembre en el mismo sector. Además, el pontífice tiene previstas actividades en la provincia de Buenos Aires y en Córdoba.

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Durante su estadía, León XIV también visitaría el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde se realizaría una misa antes de su partida hacia Perú.

Mientras avanzan los preparativos, las autoridades trabajan en la coordinación del tránsito, la seguridad y los accesos para facilitar el desplazamiento de los fieles. Los conductores que deban circular por Palermo durante las próximas semanas deberán tener en cuenta los cierres previstos y las posibles modificaciones del esquema.