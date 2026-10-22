A partir del domingo 25 de octubre hasta el 11 de noviembre, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza operará con restricciones debido a que se realizarán obras en una de sus pistas. Este cierre parcial, derivó en la necesidad de reorganizar la programación de las 30 aerolíneas que vuelan desde o hacia esa terminal.

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La reducción de 1.850 metros que se llevará a cabo en la pista central impedirá que aeronaves de gran porte, como el Boeing 787 y los Airbus A330, puedan circular durante esos 18 días de obras. Los principales vuelos afectados son los que cubren las rutas hacia Europa, Estados Unidos y el Caribe.

Las obras forman parte de un plan de inversión de 110 millones de dólares que estarán destinados a rehabilitar la pista secundaria y su intersección con la central, una remodelación que se postergó durante casi una década. Debido a la clausura del cruce entre ambas pistas, la calzada principal verá acortada su extensión operativa regular de 3.300 metros.

Según el cronograma, se prevé que el 11 de noviembre al mediodía se habilite la longitud total de la pista central para retomar los itinerarios regulares. Varios sectores de la terminal, sin embargo, continuarán cerrados para los pasajeros.

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Vuelos sin modificaciones

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JetSmart, Flybondi, Andes, GOL, Sky, Avianca y Boliviana de Aviación mantendrán sus frecuencias al operar con aeronaves de menor porte. También continuarán sin cambios los servicios de carga de Avianca (Tampa) y DHL.

Aerolíneas Argentinas

Sus viajes hacia Miami, Cancún, Punta Cana y Aruba continuarán sin variantes. En cambio, los vuelos hacia Madrid y Roma incorporarán una escala técnica de carga de combustible en Río de Janeiro, sujeta a posibles ajustes horarios.

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Conexiones regionales

Latam mantendrá sus vuelos regionales con flota Airbus A320, pero suspenderá la ruta Buenos Aires-Miami. Por su parte, Arajet incorporará escalas en Resistencia y Asunción para sus vuelos a República Dominicana, y Copa Airlines realizará paradas en Rosario y Córdoba antes de dirigirse a Panamá.

Compañías europeas

Iberia reducirá su servicio a Madrid, cambiará sus Airbus A350 por aeronaves A330-200 y sumará una parada técnica en Montevideo. A su vez, Air Europa y Level realizarán escalas técnicas en la capital uruguaya hacia Madrid y Barcelona, mientras que Plus Ultra recortará sus frecuencias semanales a España de cinco a dos.

Aerolíneas estadounidenses

American Airlines cancelará temporalmente la totalidad de sus vuelos a Miami, Nueva York y Dallas. Delta dará de baja sus rutas hacia Atlanta y Nueva York.