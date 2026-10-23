El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof llamó a la unidad de toda oposición para evitar el proyecto que impulsa el Gobierno Nacional para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

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En declaraciones televisivas, el mandatario provincial, señaló a La Libertad Avanza de favorecer sus posibilidades en las elecciones presidenciales 2027, al buscar suprimir las elecciones primarias para de esa manera dividir la oposición. “Sacar las PASO es lo que lo beneficia a Milei”, agregó.

Además, Kicillof aseguró que el Gobierno Nacional quiere “manipular” las normas del sistema electoral, “según sus propias conveniencias políticas”, al mismo tiempo que sostuvo que la oposición debe construir una propuesta fuerte a nivel nacional para demostrar que existe un camino opuesto al partido a La Libertad Avanza.

Por otro lado, el gobernador provincial anunció que mantuvo encuentros con diferentes dirigentes tanto del peronismo, como de otros espacios políticos, y aseguró que “todos estuvieron de acuerdo” en la necesidad de llevar a cabo una estrategia en común para frenar la iniciativa oficialista contra las PASO "No alcanza con que a Milei le vaya mal", añadió.

Por último, se refirió al debate por el Presupuesto Nacional y lo calificó de ser un documento destinado a ajustar “perjudicialmente” a las provincias.

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