Comenzó hoy el juicio contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el diputado Máximo Kirchner por las causas Hotesur y Los Sauces, en la que ambos se encuentran acusados de una presunta asociación ilícita y lavado de activos.

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El Tribunal Oral Federal (TOF) N°5, conformado por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti, dio inicio al debate único tras la unificación de las causas dictaminado por la Cámara de Casación Penal.

En esta primera audiencia, tanto a Cristina como a Máximo Kirchner y los otros imputados de la causa, se les dio el beneficio de participar de la misma de manera virtual. Aunque, el presidente del tribunal aclaró que se trata de una situación “excepcional”, por lo que deberán de presentarse de forma presencial para las indagatorias.

Una de las defensas planteó en la audiencia que, debido a la reciente unificación de las causas, no se cumplieron los plazos procesales de 10 días hábiles “necesarios para ejercer la defensa” en el caso de Hotesur, cuyo debate se había establecido para marzo de 2027.

Tras la declaración, el juez Michilini señaló que este viernes se dará lectura de las acusaciones en la causa Los Sauces y continuará en los próximos días “de manera que se pueda llegar a los 10 días”. El fiscal Diego Velasco entregará en los próximos días el resumen con la imputación de la causa Hotesur.

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Al momento de la acusación, durante la lectura del resumen de la elevación a juicio, la Fiscalía apuntó que los hechos que se imputan "habrían sido organizados y desplegados desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional”, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, junto a funcionarios y empresarios, con la finalidad de “sustraer y apropiarse de fondos públicos”.

“La asociación criminal investigada canalizó una porción de lo que era sustraído al Estado nacional a través de la obra pública vial mediante el pago de dádivas” a los expresidentes y su núcleo familiar, sostuvo la acusación.

Para la Fiscalía existió una “asociación ilícita de carácter estable y permanente” entre mayo de 2003 y diciembre de 2016 comandada por los expresidentes, con “roles definidos dentro y fuera de la estructura del Estado”.

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En la acusación resaltaron que de acuerdo a la investigación "los planes criminales no se agotaban en el sistema de beneficios y prebendas a favor de empresarios amigos”, como Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, sino que luego “elaboraron un sistema dedicado a transferir y disimular parte de las ganancias” a la familia Kirchner con préstamos, compra de propiedades, alquiler de los complejos hoteleros de su propiedad, mejorar en los establecimientos y alquiler de propiedades.

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De acuerdo a la maniobra de blanqueo de dinero, la acusación estableció que Néstor y Cristina Kirchner “adquirieron propiedades y las pusieron a disposición de la maniobra para recibir dinero ilícito”, de las empresas de Báez y del Grupo Indalo con la actividad hotelera e inmobiliaria. Cada uno de los miembros tuvo un rol y “realizó su aporte a la asociación ilícita”. Y en el caso de la ex mandataria, se mencionó que “diseñó, ejecutó y dirigió” un esquema de “reciclaje de fondos de origen ilícito”.

Luego junto con Néstor y Máximo Kirchner, conformó la inmobiliaria Los Sauces S.A, con que adquirieron varias propiedades, entre ellas, el departamento de San José 1111, donde ella cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

Por su parte, Máximo es apuntado por la Fiscalía como organizador de la presunta asociación ilícita. El hijo de los exmandatarios fue nombrado presidente del directorio de la empresa familiar.

Es de mencionar que Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Souza también fueron imputados como organizadores.

Por último, tras la lectura de las acusaciones, los jueces del TOF N°5, dieron por concluida la audiencia. Posteriormente se estableció un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 26, donde continuarán con la elevación a juicio.