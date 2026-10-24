La ciudad de La Plata será escenario de una jornada provincial destinada a debatir alternativas para modificar el funcionamiento del sistema penitenciario. El encuentro se realizará el próximo miércoles 28 de octubre y reunirá a representantes de distintos sectores vinculados con la Justicia, el ámbito académico y las políticas públicas.

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La iniciativa, denominada “Hacia un Nuevo Modelo Penitenciario Alternativo”, es organizada por la Asociación Pensamiento Penal y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), con el objetivo de promover propuestas que permitan avanzar hacia una transformación del actual régimen carcelario.

La actividad buscará generar un espacio de intercambio entre funcionarios públicos, operadores de la Justicia penal, especialistas universitarios y organizaciones de la sociedad civil. La intención será analizar distintas perspectivas y alcanzar consensos sobre posibles reformas que contribuyan a mejorar el funcionamiento de las instituciones penitenciarias.

Durante el encuentro se desarrollarán talleres simultáneos centrados en cuatro ejes fundamentales: las condiciones de detención, la organización institucional del sistema carcelario, las garantías de las personas privadas de su libertad y las políticas de inclusión social.

Estos temas permitirán abordar tanto el funcionamiento interno de los establecimientos penitenciarios como los mecanismos destinados a garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas detenidas y favorecer su reintegración a la sociedad.

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Uno de los aspectos centrales de la discusión será la necesidad de analizar alternativas al modelo vigente, contemplando no solamente las condiciones en las que se cumplen las penas, sino también el papel de las instituciones y las herramientas disponibles para acompañar los procesos de reinserción.

La jornada se desarrollará el miércoles 28 de octubre, de 10 a 18.30, en la sede de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, ubicada en calle 48 Nº 582, entre 6 y 7, en La Plata.

La participación será abierta al público y contará con certificación institucional. Quienes deseen asistir podrán completar el formulario de inscripción habilitado por los organizadores.

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La convocatoria apunta a reunir diferentes miradas sobre una problemática compleja y promover la elaboración de propuestas que puedan contribuir a una futura reforma penitenciaria en la provincia de Buenos Aires.