Desde el oficialismo busca alcanzar un acuerdo con las universidades para resolver el conflicto por el financiamiento del sistema y avanzar con el Presupuesto 2027. Tras las tensiones por la Ley de Emergencia en Discapacidad, la Casa Rosada analiza alternativas para acercar posiciones con los rectores y reducir la disputa judicial.

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Una de las opciones es incrementar las partidas destinadas a las instituciones universitarias. El proyecto presupuestario contempla alrededor de $7,7 billones, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama cerca de $11 billones. La diferencia entre ambas cifras asciende a unos $3,3 billones.

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Otra alternativa consiste en modificar el régimen de contribuciones patronales que pagan determinadas universidades nacionales, con el objetivo de aliviar sus costos sin cubrir toda la diferencia mediante transferencias presupuestarias. Por el momento, el Ejecutivo no definió qué mecanismo priorizará ni descartó combinar ambas propuestas.

La negociación también apunta a modificar la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, que establece mecanismos de recomposición salarial y actualización de recursos. El Gobierno cuestiona su impacto fiscal y busca reemplazar parte del esquema vigente por un acuerdo que cuente con respaldo legislativo.

Fuente: TN

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