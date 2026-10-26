El presidente Javier Milei reunirá este lunes a su Gabinete en la Casa Rosada en medio de un escenario regional que tomó un rumbo distinto al esperado por el oficialismo argentino. El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial de Brasil obliga al Gobierno a revisar sus expectativas políticas y abre nuevos interrogantes sobre la relación bilateral entre ambos países.

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La reunión está prevista para las 10:00 en el Salón Eva Perón y tendrá entre sus principales temas las repercusiones de la elección brasileña y su impacto en la geopolítica latinoamericana. Lula se impuso con el 51,78% de los votos frente al 48,22% obtenido por Flávio Bolsonaro, candidato que contaba con el respaldo público de Milei.

El resultado representa un revés para las expectativas del mandatario argentino, que había planteado la posibilidad de fortalecer una alianza regional entre gobiernos de orientación liberal y de derecha. En los días previos a los comicios, Milei había vinculado una eventual victoria de Bolsonaro con la construcción de una “internacional de derecha” y con la posibilidad de acelerar la apertura comercial del Mercosur.

La victoria de Lula altera el escenario que proyectaba la Casa Rosada para la región. Desde el oficialismo argentino existía la expectativa de que un triunfo de Flávio Bolsonaro facilitara el acercamiento político con Brasil y permitiera impulsar una agenda económica más favorable a la desregulación y al libre comercio. Milei había sostenido que una victoria de Bolsonaro permitiría avanzar con mayor velocidad en una agenda de apertura comercial dentro del Mercosur.

Sin embargo, la continuidad de Lula al frente del Gobierno brasileño mantiene las diferencias ideológicas entre ambos presidentes y plantea el desafío de sostener una relación diplomática con uno de los principales socios comerciales de la Argentina.

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En este contexto, la reunión de Gabinete será una instancia para evaluar las consecuencias del resultado electoral y definir cómo se posicionará la Argentina frente a los cambios en el mapa político latinoamericano.

El desafío para el Gobierno de Milei será compatibilizar su estrategia internacional con los intereses económicos y diplomáticos del país.

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