Javier Milei tendrá una semana marcada por los viajes al interior del país, con actividades que abarcan el desarrollo minero, la promoción de inversiones y compromisos institucionales. La agenda comenzará el martes con su traslado a Catamarca, continuará el jueves con un encuentro empresarial en Rosario y tendrá un nuevo capítulo el sábado en Neuquén.

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El primer destino será Catamarca, adonde Milei viajará el martes a las 17:00. Al día siguiente, desde las 11:00, participará de la inauguración de las nuevas plantas de carbonato de litio de Río Tinto, en el marco de la expansión del Proyecto Fénix, ubicado en el salar del Hombre Muerto.

La actividad contará con la presencia de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Diego Santilli, jefe de Gabinete, y Luis Caputo, ministro de Economía. La inauguración se inscribe en el desarrollo de uno de los sectores estratégicos para la política de inversiones del Gobierno nacional.

La expansión del Proyecto Fénix vuelve a poner en primer plano el potencial de la minería argentina y, particularmente, el papel del litio en la economía nacional. Este mineral es considerado un recurso estratégico para la fabricación de baterías y el desarrollo de tecnologías vinculadas con la transición energética.

Para el Gobierno de Milei, la llegada de inversiones privadas y la ampliación de la capacidad productiva minera forman parte de su estrategia para impulsar las exportaciones y atraer capitales extranjeros.

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Sin embargo, el crecimiento del sector también abre interrogantes sobre el impacto económico en las provincias productoras, la generación de empleo local y las condiciones en las que se desarrollan las actividades extractivas. La expansión minera plantea, además, el desafío de garantizar controles ambientales y establecer mecanismos para que las inversiones se traduzcan en beneficios concretos para las comunidades de la región.

La agenda continuará el jueves por la mañana en Rosario, donde Karina Milei, Diego Santilli y Luis Caputo participarán de las Rondas de Negocios RIGI, que se realizarán en la Estación Fluvial.

El encuentro reunirá a grandes inversores, operadoras mineras, empresas contratistas, pequeñas y medianas empresas (pymes) y cámaras empresariales. El objetivo será generar oportunidades comerciales, fortalecer los vínculos entre compañías y promover una mayor participación de la industria nacional en los proyectos de inversión.

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La actividad estará vinculada con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las herramientas centrales de la política económica del Gobierno para atraer proyectos de gran escala mediante beneficios y condiciones específicas para los inversores.

Uno de los puntos centrales será la posibilidad de que proveedores y empresas argentinas se incorporen a las cadenas de producción y servicios de los grandes emprendimientos. En ese sentido, las rondas buscarán acercar a las compañías inversoras con firmas locales capaces de ofrecer bienes, tecnología y servicios especializados.

Milei tiene previsto viajar nuevamente a Neuquén el sábado, después de su reciente participación en una exposición vinculada con la industria hidrocarburífera. En esta oportunidad, el motivo de la visita será la inauguración del nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey.

La agenda presidencial combinará promoción de inversiones, articulación con el sector privado y actividades institucionales. El desafío para el Gobierno será que esos encuentros se traduzcan en resultados concretos en materia de producción, empleo y desarrollo para las economías regionales.