El Gobierno nacional aprobó la incorporación del proyecto minero Agua Rica al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con una inversión total proyectada de US$ 6.393,6 millones en la provincia de Catamarca. La iniciativa, a cargo de la compañía suiza Glencore, contempla la explotación a gran escala de cobre, oro, plata y molibdeno.

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La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 1854/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial. Con esta medida, la empresa podrá acceder a los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios previstos en el régimen, creado para incentivar grandes proyectos de inversión en el país.

El emprendimiento, conocido como MARA, tiene una vida útil estimada de 23 años y prevé procesar aproximadamente 780 millones de toneladas de mineral. Según el cronograma presentado por la compañía, la construcción comenzaría el 1 de noviembre de 2027, mientras que el inicio de la producción está previsto para octubre de 2031.

Las proyecciones incorporadas al expediente contemplan una producción acumulada de aproximadamente 3,45 millones de toneladas de cobre, 2,33 millones de onzas de oro, 41,16 millones de onzas de plata y cerca de 100.000 toneladas de molibdeno durante la vida útil del yacimiento.

En promedio, el proyecto apunta a producir alrededor de 160.000 toneladas anuales de cobre contenido en concentrado, acompañado de otros minerales. La empresa también prevé exportar más de 10,8 millones de toneladas de concentrado de cobre, oro y plata, además de unas 239.455 toneladas de concentrado de molibdeno.

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Se trata de estimaciones incluidas en el plan de inversión presentado por Glencore, por lo que los volúmenes finales dependerán del desarrollo y la operación efectiva del emprendimiento.

Del monto total anunciado, unos US$ 3.310 millones corresponden a activos computables dentro del régimen. Además, la compañía comprometió inversiones por US$ 771,5 millones durante los primeros dos años, distribuidas entre US$ 111,6 millones para el primer período y US$ 659,9 millones para el segundo.

El plazo establecido para alcanzar el monto mínimo de inversión en activos computables vence el 31 de diciembre de 2028.

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La adhesión al RIGI habilita el acceso a incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios. La resolución también contempla mecanismos administrativos para instrumentar los beneficios y establece que las autoridades deberán controlar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa.

Uno de los puntos destacados del proyecto es su posible impacto sobre el mercado laboral y la actividad económica regional. Según las estimaciones difundidas en torno a la iniciativa, la construcción y la operación podrían generar miles de puestos de trabajo directos e indirectos. No obstante, la resolución aprobatoria no detalla una cifra definitiva de empleos en su texto.

En cuanto a los proveedores, Glencore declaró que el 54% del monto destinado a bienes, servicios y obras de infraestructura corresponderá a empresas locales. El porcentaje supera el mínimo del 20% exigido por el RIGI.

El alcance real de ese compromiso dependerá de su implementación durante las distintas etapas del proyecto.

La aprobación de Agua Rica se suma a las iniciativas con las que el Gobierno busca ampliar las inversiones mineras, particularmente en el sector del cobre, un mineral estratégico para la electrificación, las energías renovables y distintas industrias tecnológicas.

Glencore también impulsa el proyecto El Pachón, en San Juan, que contempla inversiones millonarias para desarrollar otro yacimiento de cobre.

Con la incorporación de Agua Rica al RIGI, el proyecto entra en una nueva etapa administrativa. Sin embargo, todavía deberá avanzar con las inversiones comprometidas, las obras previstas y los trabajos necesarios para poner en marcha la producción en los plazos anunciados.