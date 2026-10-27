El Gobierno nacional buscará avanzar esta semana en el Senado con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de que la Cámara de Diputados introdujera modificaciones para restablecer las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La iniciativa será analizada este miércoles a las 18:00 en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

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La convocatoria fue impulsada por el senador libertario Agustín Coto, quien encabezará el encuentro junto con la oficialista Nadia Márquez. El objetivo del bloque de La Libertad Avanza es conseguir un dictamen que permita continuar con el tratamiento legislativo en la Cámara alta.

El proyecto había obtenido media sanción del Senado el pasado 6 de agosto, pero los cambios incorporados durante su debate en Diputados obligaron a que regresara a la Cámara Alta para una nueva revisión.

Uno de los puntos centrales del debate es la restitución de la Ley 26.737, sancionada en 2011, que establece límites a la propiedad extranjera sobre tierras rurales en Argentina. La normativa fija un tope del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. También establece restricciones para evitar que personas o empresas extranjeras concentren una porción superior a la permitida de este tipo de propiedades. La ley había sido derogada por el Gobierno de Javier Milei mediante el DNU 70/2023, en el marco de su programa de desregulación económica.

Sin embargo, durante el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en Diputados, se incorporaron dos artículos para dejar sin efecto la disposición del decreto que eliminaba esa legislación y restablecer su vigencia.

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El capítulo referido a la Ley de Tierras obtuvo 239 votos afirmativos en la Cámara baja, mientras que el proyecto en su conjunto fue aprobado por 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones.

El proyecto original, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, mantenía la derogación de la Ley de Tierras y proponía ampliar el límite de propiedad extranjera del 15% al 25%.

La propuesta generó cuestionamientos de distintos sectores políticos, gobernadores y representantes de la oposición, por sus posibles consecuencias sobre el control de las tierras rurales y los recursos estratégicos del país.

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Durante el debate parlamentario, distintos legisladores cuestionaron la decisión de eliminar las restricciones vigentes y señalaron que la discusión excede el régimen de propiedad privada, ya que también involucra cuestiones vinculadas con la soberanía territorial y el acceso a los recursos naturales.

La reincorporación de la Ley de Tierras modificó el recorrido legislativo de la iniciativa y obligó al oficialismo a regresar al Senado para intentar avanzar con el texto aprobado por Diputados.

Además de la restitución de las restricciones a la propiedad extranjera de tierras rurales, la iniciativa contempla modificaciones en las leyes de Expropiaciones y de Regularización Dominial, cambios en el procedimiento de desalojos y una modernización del Registro de la Propiedad Inmueble.

El plenario previsto para este miércoles será clave para determinar si el oficialismo consigue reunir los respaldos necesarios para emitir dictamen. Si logra ese objetivo, el proyecto podrá continuar su recorrido parlamentario en el Senado.

La Cámara alta deberá evaluar los cambios introducidos por Diputados y definir si acepta el nuevo texto o insiste con la versión que había aprobado originalmente.