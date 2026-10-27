La investigación por la desaparición de Nancy Estela Godoy, una docente de 52 años de Corrientes, sumó un nuevo elemento que podría resultar clave para esclarecer el caso. La Policía encontró prendas quemadas en la vivienda rural donde residía Ireneo Antonio Zarza, uno de los principales imputados en la causa.

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El hallazgo se produjo durante un operativo realizado en una construcción ubicada a unos 150 metros de la Escuela Rural N.º 626 del paraje El Malezal, donde Godoy se desempeñaba como directora suplente. Según informaron fuentes del caso, las prendas fueron secuestradas y serán sometidas a pericias para determinar si pertenecían a la docente.

Por el momento, no se precisó si la ropa estaba completamente quemada o si presentaba quemaduras parciales. Los análisis de ADN serán fundamentales para establecer su posible vinculación con la desaparición.

En el marco de la causa, la Justicia avanzó con medidas contra cinco personas. Entre ellas se encuentra Zarza, señalado como uno de los principales sospechosos, además de otros trabajadores rurales y personas vinculadas al entorno de la docente.

El Juzgado de Garantías de Esquina dispuso prisión preventiva sin plazo para Zarza y otros imputados, mientras la investigación busca reconstruir qué ocurrió con Godoy y determinar las responsabilidades de cada uno.

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La causa reúne distintos elementos bajo análisis, entre ellos contradicciones en las declaraciones de los involucrados, mensajes telefónicos y objetos secuestrados durante los allanamientos. Sin embargo, las responsabilidades penales deberán establecerse en el marco del proceso judicial.

En paralelo, continúan los rastrillajes en los campos, montes y bañados de la zona, con la participación de personal policial especializado, drones y perros de búsqueda.

El hallazgo de las prendas quemadas representa una nueva línea de análisis para los investigadores, aunque todavía resta conocer los resultados de las pericias que permitan determinar si existe una conexión directa con la desaparición.

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