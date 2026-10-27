El Gobierno de Javier Milei confirmó este martes que no felicitará oficialmente a Luiz Inácio Lula da Silva por su victoria en el balotaje presidencial de Brasil. La decisión fue comunicada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien aseguró que no habrá un pronunciamiento institucional de la Argentina sobre el resultados de los comicios.

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“Se tomó nota del resultado electoral”, fue la respuesta del funcionario ante las consultas sobre la postura del Gobierno nacional. La definición ratifica el distanciamiento político entre ambos mandatarios y suma un nuevo capítulo a la relación conflictiva entre los países.

La decisión adquiere especial relevancia por el peso estratégico de Brasil para la Argentina, tanto en materia comercial como en la agenda de integración regional. En ese contexto, la ausencia de un saludo oficial tras una elección presidencial representa una señal política que trasciende el plano protocolar.

La relación entre Milei y Lula está marcada desde el comienzo por sus profundas diferencias políticas. Mientras el presidente argentino mantiene una estrecha afinidad con los sectores de la derecha internacional, el mandatario brasileño representa al Partido de los Trabajadores y a una tradición política de orientación progresista.

Durante la campaña electoral brasileña, Milei manifestó su respaldo al espacio político de Flávio Bolsonaro, rival de Lula. El resultado terminó favoreciendo al presidente brasileño, que logró imponerse en las urnas y asegurar la continuidad de su proyecto político.

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Tras conocerse la victoria, el Gobierno argentino evitó realizar un reconocimiento público. La confirmación de que tampoco habrá un comunicado oficial consolida esa postura y deja en evidencia las dificultades para separar las diferencias ideológicas de los vínculos institucionales entre ambos países.

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