Stellantis, la principal licenciataria en la Argentina de Fiat, Peugeot, Jeep, Citroën y Ram, frenará su producción automotriz por siete semanas en las plantas ubicadas en la provincia de Córdoba y la localidad bonaerense de El Palomar.

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La planta bonaerense dejó de operar en el día de ayer y retomaría sus tareas el próximo 18 de enero de 2027. Para cubrir parte del período sin actividad, la empresa resolvió anticipar el receso vacacional de sus empleados, con licencias distribuidas entre noviembre y diciembre.

La decisión que pausará el trabajo de 5000 empleados en las dos plantas es producto de la caída en las ventas y de la apertura de las importaciones. Sin embargo, la compañía habla de un reacomodamiento de la producción tanto en la propia automotriz como en la red de concesionarios.

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En El Palomar, donde ya hubo paradas productivas este año, se fabrican los Peugeot 208 y 2008, dos modelos que enfrentan un escenario comercial desfavorable. La menor demanda de estos vehículos llevó a la compañía a reducir el ritmo de producción y reorganizar los turnos de trabajo.

Por el momento, no comunicó despidos y dijo que solo se trata de una decisión para adecuar la producción a la coyuntura.

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