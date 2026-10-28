El Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzó un acuerdo a nivel técnico con el Gobierno argentino para completar la tercera revisión del programa económico vigente. La decisión representa un paso clave para acceder a un nuevo desembolso de aproximadamente US$900 millones, aunque la transferencia de los fondos todavía depende de la aprobación del Directorio Ejecutivo del organismo.

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El entendimiento corresponde al programa de financiamiento de 48 meses firmado bajo el Servicio Ampliado del FMI. Según informó el organismo, la evaluación favorable se apoya en los avances registrados en materia fiscal y monetaria, así como en la continuidad del proceso de desinflación y la recuperación de las reservas internacionales.

El acuerdo se conoció en las últimas horas y constituye un avance para el Gobierno de Javier Milei, que busca consolidar la estabilidad macroeconómica y garantizar los recursos necesarios para afrontar sus compromisos financieros.

En su evaluación, el FMI resaltó los resultados de las políticas económicas implementadas por el Gobierno, especialmente la disciplina fiscal y las medidas orientadas a fortalecer la posición externa del país.

Uno de los principales puntos señalados fue la continuidad del superávit primario. El organismo consideró fundamental sostener un resultado positivo equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) para 2026, mientras que para 2027 se prevé mantener el esfuerzo de consolidación fiscal.

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En esa línea, el Fondo destacó las proyecciones incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, que contempla la continuidad del ordenamiento de las cuentas públicas.

El organismo también hizo hincapié en la desaceleración de la inflación y en la acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Según los datos difundidos, la autoridad monetaria compró cerca de US$16.000 millones durante 2026.

Para el FMI, la continuidad de las políticas fiscales y monetarias resulta central para sostener los avances alcanzados y reducir la vulnerabilidad de la economía frente a un escenario internacional complejo.

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Aunque el equipo técnico ya alcanzó un entendimiento con las autoridades argentinas, el desembolso no se concretará de manera automática. El acuerdo deberá ser tratado y aprobado por el Directorio Ejecutivo del FMI, instancia que permitirá habilitar formalmente el giro de los fondos.

El monto previsto ronda los US$900 millones, equivalentes a unos 600 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), la unidad de cuenta utilizada por el organismo.

La llegada de esos recursos resulta relevante para el programa financiero del Gobierno, que debe afrontar vencimientos de deuda con el propio Fondo y otros compromisos externos durante los últimos meses del año.

La definición final quedará ahora en manos del Directorio Ejecutivo del FMI, cuya aprobación permitirá determinar cuándo se hará efectivo el desembolso previsto.