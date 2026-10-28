La Dirección Nacional de Migraciones confirmó este miércoles que el senador brasileño Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina junto a su familia con documentación habilitada y sin impedimentos legales para entrar al país. El dirigente cruzó la frontera durante la noche del martes por la provincia de Misiones y, minutos después, abordó un vuelo privado con destino a Ecuador.

Ads

Según el comunicado oficial, el ingreso se registró a las 22:50 del martes 27 de octubre a través del Puente Internacional Tancredo Neves, que conecta Puerto Iguazú con la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu.

Junto al senador viajaban su esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, y sus dos hijas, Carolina y Luiza. Desde el organismo migratorio señalaron que los cuatro integrantes de la familia presentaron documentación válida y que el procedimiento se realizó sin incidentes.

El senador brasileño cruzó la frontera por Misiones junto a su esposa y sus dos hijas. Cuarenta minutos después, la familia abordó un avión privado con destino a Guayaquil. La confirmación oficial se conoció en medio de las versiones sobre su salida de Brasil y las restricciones judiciales que enfrentaba.

La información oficial se difundió después de que durante las últimas horas circularan versiones contradictorias sobre el paradero del dirigente brasileño.

Ads

La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes. Por su parte, a las 23:30 hs, la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo. — Migraciones (@Migraciones_AR) October 28, 2026

De acuerdo con los datos difundidos por Migraciones, a las 23:30 la familia abordó una aeronave operada por la empresa Baires Fly S.A. El avión, un Gulfstream G400 con matrícula argentina LV-JQW, tenía como destino declarado la ciudad de Guayaquil, en Ecuador.

La aeronave despegó del aeropuerto de Puerto Iguazú durante la madrugada del miércoles y aterrizó en territorio ecuatoriano. Desde allí, partió rumbo a Estados Unidos.

El movimiento del avión había generado interrogantes debido a la presencia de la aeronave en Misiones y a las versiones sobre un eventual traslado de Bolsonaro fuera de Brasil. La confirmación de Migraciones permitió reconstruir el recorrido de la familia por territorio argentino.

Ads

La salida de Flávio Bolsonaro se produjo en un contexto de tensión política y judicial en Brasil. Según las informaciones difundidas por medios de ese país, el dirigente enfrentaba restricciones relacionadas con una investigación judicial y medidas vinculadas con sus documentos de viaje.

En ese escenario, las autoridades brasileñas buscaban establecer cómo había abandonado el territorio nacional y si su salida se había realizado en cumplimiento de las disposiciones judiciales vigentes.

Sin embargo, el hecho de que Migraciones haya autorizado su ingreso a la Argentina no determina por sí mismo la situación legal del senador en Brasil. Se trata de procedimientos diferentes y sujetos a las normas de cada país.

La Dirección Nacional de Migraciones sostuvo que el ingreso de Bolsonaro y su familia quedó registrado correctamente y que, al momento del control fronterizo, no existían impedimentos legales para autorizarlo.