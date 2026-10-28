La docente Nancy Godoy que estaba desaparecida desde el 7 de octubre, fue hallada hoy sin vida en la zona rural de Esquina, provincia de Corrientes. El cuerpo fue encontrado en la denominada “zona cero”, donde se concentraban los rastrillajes, a unos 15 kilómetros del establecimiento educativo donde ella daba clases.

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La Policía de Corrientes había encontrado prendas quemadas en la tapera en la que vivía el capataz Ireneo Zarza, por lo que se realizaron las pericias pertinentes con el objetivo de obtener información de relevancia para la investigación.

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Por el caso, están detenidos Ireneo Zarza, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, quienes se encuentran imputados por el delito de femicidio. A los dos primeros se les impuso la prisión preventiva sin plazo.

Los otros acusados son Rosa Leguizamón, sindicada por homicidio simple, y Ezequiel Bordón, imputado por falso testimonio.

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